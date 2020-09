Fra arkivet: Vibeke Langli blir ordfører i Rindal

OBS! Denne saken ble opprinnelig publisert 11. september 2019, og er hentet opp fra Trollheimsportens arkiv:



- Vi ble enige i natt. Vi var i forhandlinger med både Arbeiderpartiet og Høyre. Alle var i forhandlinger med alle. Vi fikk gode tilbud fra begge de andre partiene, men etter hvert kom det et tilbud fra Høyre som i valgte å gå for, etter en totalvurdering, sier Vibeke Langli.



Fornøyd med avtalen

- Vi valgte Senterpartiet etter en totalvurdering av det vi ble tilbudt, sier Gjertrud Kvam, var forhandlingsleder for Høyre.

Hun legger til at hun er veldig fornøyd med avtalen, og understreker at det er et valgteknisk samarbeid, så Høyre har ikke forpliktet seg til noe annet.



Trollheimsporten kommer tilbake med mer om saken i løpet av dagen.

Arkivfoto