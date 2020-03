Fra arkivet: Storslått jubileumsfeiring for Søya

IL Søya ble stiftet i mars 1919, og fyller derfor 100 år i disse dager. Laget hadde invitert til storslagen bursdagsfeiring i Bondehuset med medlemmer, hedersmedlemmer, æresmedlemmer og spesielt inviterte gjester. Søya er et aktivt lag, kjent for idrettsglede, god samhold og et godt tilbud for alle medlemmer.



Fullsatt sal i Bondehuset. Leder Ann-Elin Stenberg ønsket velkommen.



Svein Sæter var toastmaster. Han har skrevet jubileumsbok om IL Søya.



Toastmaster Svein Sæter innledet med å fortelle litt om da IL Søya ble stifta. Spesielt imponerende var alderen på karene i det aller første styret i laget. De var mellom 15 og 28 år, og den første lederen var 17 år gammel.



Jubileumsboka er rykende fersk, og nå er den lagt ut for salg.



Flere av gjestene kom med gaver og gode ord til jubilanten. Det ble fortalt mange morsomme historier fra lagets hundreårige historie. Magne Hansen og Torbjørn Brøske var to av dem som kom med interessante og humoristiske innslag.



Nils Ove Bruset overrakte et maleri som jubileumsgave fra Todalen IL.



Nils Ove Bruset fra Todalen IL understreket at det er et godt samarbeid mellom de to laga i dag, selv om det kanskje ikke alltid har vært slik. Forholdet mellom laga har vært prega av vennskapelig konkurranse i åras løp. Han hadde med et maleri fra Todalen som gave til jubilanten.

Leif Ansnes fra Kvass/Ulvungen understreket også viktigheten av godt samarbeid, som Søya og Kvass/Ulvungen blant annet har hatt med både jentelag og guttelag i fotball. Det bygger broer og vennskap over fjorden, sa han. Han overrakte en stor pakke med aktivitetsutstyr som bursdagsgave.



Hallvard Kvande representerte Surnadal golfklubb.



Surnadal golfklubb har banen sin i Søya-land. Hallvard Kvande har selv vært aktiv i IL Søya i mange år, men representerte også golfklubben på festen. Golf er en sport som passer for folk i alle aldre. Han ønsket alle hjertelig velkommen til Surnadal golfpark for å prøve, og gaven til Søya var nybegynnerkurs i golf for to personer, med fri bruk av golfbanen.



Geir Forbregd fra Surnadal idrettsråd.



Leder i Surnadal idrettsråd Geir Forbregd hadde mye godt å si om aktiviteten i IL Søya, ikke minst innen fotball og alltid nyoppkjørte skiløyper. Han overrakte laget en gavesjekk fra idrettsrådet.



Flott jubileumskake, med IL Søyas 100-årslogo på toppen.



Styret i jubileumsåret. F.v: Tonje Kristin Vikan, Leif Magne Andersen, Ivar Vikan, Tore Gjul, Ann-Elin Stenberg, Jostein Kvendset, Kristin Grønnes, Elin Fossen og Solveig Kvande.



Torstein Snekvik og Jo Inge Nes.



Den aller fineste gaven til jubilanten denne kvelden var nok jubileumssangen som Torstein Snekvik har komponert, og som han framførte for første gang på festen. Sangen er lagt ut på Torstein Snekvik sin youtube-kanal, og vi har fått lov til å vise den her.









Torstein Snekvik har selv vært aktiv medlem i IL Søya i oppveksten, og spiller nå fotball for KBKs juniorlag. Han fylte 19 år på lørdag, og etter framføringen reiste alle i salen seg og sang bursdagssangen for han.



Ann-Elin Stenberg fikk overrakt sangteksten i glass og ramme.



Et jubileum er også en anledning for å hedre medlemmer som har lagt ned en ekstra betydningsfull innsats for laget gjennom mange år. Æresemedlemmene Marit Haugen og Magne Hansen var oppe på scenen og fikk blomster. Lars Kvande Moøy er også æresmedlem i laget, men kunne ikke være til stede på feiringen pga. sykdom.

Utnevnelsene som fulgte kom overraskende på dem som ble ropt opp.



Harald Røen ble utnevnt til æresemedlem.



Tidligere hedersmedlem Harald Røen ble utnevnt til æresmedlem. Han har en lang og tro tjeneste i laget, og legger fortsatt ned en enorm innsats, blant annet med å kjøre opp skiløyper.



Lars Inge Kvande ble utnevnt til hedersmedlem.



Det er flere som har lagt ned en enorm innsats for IL Søya i alle år. En av dem er Lars Inge Kvande, som selv har vært med på ski, alpint og fotball. Han har vært lagleder og styreleder i IL Søya, for å nevne noe. Han har også gjort en stor innsats med administrativt arbeid for laget. Lars Inge Kvande ble utnevnt som hedersmedlem i laget.





Knut Haugen ble utnevnt til hedersmedlem.



Knut Haugen har vært primus motor for etablering av Søya-cupen, som er Søyas desidert største årlige idrettsarrangement. Han har lagt ned en enorm innsats for laget, og gjort kretsen mer synlig. Han har også vært medlem i lagets hovedstyre og har representert Søya utad i fotballkretsens styre. Knut Haugen ble utnevnt til hedersmedlem.



Allan Troelsen overrakte en gavesjekk fra Surnadal Sparebank.



Neste gratulant var banksjef Allan Troelsen i Surnadal Sparebank. Han sa at banken vil bidra til å skape aktivitet i bygda, og at Søya er en fantastisk samarbeidspartner i så måte.



Sondre Ormset overrakte en gavesjekk fra Surnadal IL



Daglig leder i Surnadal IL Sondre Ormset framhevet at Surnadal IL og IL Søya har et veldig godt samarbeid, både når lagene spiller mot hverandre og sammen på samarbeidslag. Han understreket viktigheten av et godt idrettsmiljø, og at det er stor idrettsglede i Søya.

- Jeg har inntrykk av at Søya kanskje er det mest trivelige laget i hele verden, sa han.



Heid Snekvik overbrakte en hilsen og blomster fra regionklubben KBK, der hun sitter i styret.





Ordfører Lilly Gunn Nyheim overrakte blomster og gavesjekk fra Surnadal kommune.



Ordfører Lilly Gunn Nyheim har vært medlem i IL Søya fra barnsben av, og har mange gode minner fra laget. Hun husker blant annet at hun var med og kopierte opp Søya-posten på stensil-maskin. Ellers fortalte hun om gode erfaringer fra komitearbeid, med "Barn i løypa" og bakels-steking på Vang.

- Gratulerer med dagen til en sprek og sporty hundreåring, sa ordføreren.



IL Søya takket sine trofaste hovedsponsorer, og de av sponsorene som var til stede fikk overrakt et eksemplar av jubileumsboka som gave.



IL Søyas sponsorer hadde gått sammen om en felles gave, nye benker til fotballstadion. F.v: Leif Magne Andersen, Heid Snekvik (Talgø), Allan Troelsen (Surnadal Sparebank), Ellbjørg Haugen Larsen (Svorka), Magnus Snekvik (Amfi) og Jo Kvande Hansen (InterSport Surnadal) og Tore Gjul.



Ellbjørg Haugen Larsen overrakte en ekstra gave fra Svorka. En gavesjekk som Svorka ønsker skal gå til aktiviteter for barn og unge.