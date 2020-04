Fra arkivet: Populært med grendaball

Det var en forholdsvis ung komite som tok imot gjestene etter hvert som de strømmet på etter åpninga kl. 13. De som tror at det bare er pensjonister som styrer i grendahuset, må tro om igjen. Her er det tydelig at også den yngre garde stiller opp og gjør en innsats for det lokale grendahuset.



Mange satte pris på å få lørdagsmiddagen ferdig servert i dag. Å lage sildball til så mange blir ikke av seg sjøl, så komiteen hadde nok vært tidlig på føttene for å få alt i stand til åpninga. I tillegg hadde de hatt en silderenskar-kveld tidligere i uka. Så innsatsen skal ingen klage på.

Mange ballelskere på plass.

En munter damegjeng nyter kaffe og kaker etter ballen: Liv Nergård Aune, Sidsel Bolme, Rannveig Holte og Else Elshaug

Etter ballen var det kaffe og kaker

Balldagskomiteen: Hilde Staveli Solli, Unni Vangen, Ingmund Halgunset, May Ruth Halgunset (hovedkokk) og Maria Elshaug Johansen