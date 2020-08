Fra arkivet: Hva er NVF?

Ideen for en Vandrefestival ble lansert på Næringslivsdagen i Surnadal 2008. Roar Harsvik fra Destinasjon Kristiansund og Nordmøre (DKN) etterlyste et reiselivsfyrtårn på indre Nordmøre. Noe som gjenspeiler folkesjela her. Noe som lokalbefolkningen kan identifisere seg med. Være stolt over og ha lyst til å dele med både lokalbefolkning og gjester/turister som kommer hit. Vandring ble temaet man landet på. Og ved hjelp av DKN, prosjekt ”Reisemål Halsa” og noen idealistiske ildsjeler i styret ble ideen om en vandrefestival unnfanget og sakte men sikkert båret fram til fødselen nå den 10. august i år.

Norsk Vandrefestivals bærebjelker er natur, kultur og folkehelse. Intensjonen er å få folk i alle aldre og på alle kondisjonsnivå til å bli med ut på tur. Bevege seg i naturen. På mange forskjellige måter. De vil at folk skal bli glad i naturen. Gjennom å skape gode opplevelser- gjerne ispedd små kulturinnslag. God mat. Dans. Musikk. Godt samvær med andre.. Det lille ekstra..

En annen viktig side med Norsk Vandrefestivals arbeid er at de ønsker å styrke reiselivsnæringen og reiselivsbedriftene. De ønsker å være næringsskapende og bidra til å få fram nye aktiviteter- og være med på å forsterke og videreutvikle de som allerede eksisterer. Løfte disse fram og synliggjøre hva vi har å by på av naturaktiviteter i regionen vår. Intensjonen er at mange av aktivitetene skal være tilgjengelige også ellers i året. Vandrefestivalen skal bare være utstillingsvinduet og synliggjøre det som foregår i Rindal, Surnadal og Halsa.

Vyene er på sikt at denne festivalen skal bli en stor og sterk festival med nasjonal forankring. Lagt merke til i vandremiljøet og blant turistene som ønsker å gå på tur i ferien sin. Vandring er et av de høyest prioriterte aktivitetene hos feriegjester i inn og utland. Og her på indre Nordmøre har vi absolutt en natur og et grunnlag som gir muligheter til å satse på akkurat dette med vandring i forskjellige former.

I år er det aller viktigst for NVF at du som lokalbefolkning skal bli kjent med konseptet, det de kan by på, og det de står for. Norsk Vandrefestival ønsker deg hjertelig velkommen på alle arrangement. Og håper at du vil delta på arrangement på tvers av kommunegrenser.

Allerede nå, det første året, kan Norsk Vandrefestival by på et veldig variert program- Tøffe turer som klatretur til Snoteggen, vandring over Skjerdingsfjellet, Guidet tur til Trollheimshytta i Folldalsfarkens fotefar, og vandring i Fjordrutas hytte-og stinett.

Det er familie- og barnearrangement på Kårvatn, på Skogan Gård, på Vaulen og ved Tjønna i Rindal. Rideturer i Halsa (Sannes skysstasjon). Årets Klauvvegmarsj (Surnadal) er lagt inn som et element i Vandrefestivalens tilbud. Det blir segleturer med geitbåt, forskjellige kurs og turer med kajakk i Halsa. Vandrefestivalen tilbyr også kurs i Kiting på Kårvatn. Pilatestur på Hennafjellet, turglede for store og små i regi av Bakken Helse og motbakeløpet ”Botn opp”.

På kultursiden er det visefugg på Otnesbrygga med Åsmund Nordstroga, Låvedans på Skogan gård og fotokurs i regi av Nordic Light. Moteoppvisning med smektende musikk i ”Design på vandring” i Arboretet. Og vi kan by på kunstprosjektet ”Kvit Varde”. Fotokveld med den kjente naturfotografen Arne Nevra vil festivalen også by på. Kanskje til inspirasjon?

I tillegg byr Norsk Vandrefestival på en kjempespennende åpningsdag på Kårvatn den 10. august. Det blir åpning av Kristin Krohn Devold ved Nauståfossen. Mye annet spennende program her. Bandt annet besørget av våre ordførere. Og det vil bli en høytidelig avdukning av Ole Mausets statue "undervegs". Det blir en konferanse tilpasset alle som er interessert i natur og bruken av den. Polskurs når det nærmer seg kveld. Og dagen avsluttes med festkveld med Oldtimers, god mat og festivalstemning. Dans i lavvoen som er oppsatt- eller hva med å danse rundt på ekrene på Kårvatn...?