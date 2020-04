Fra arkivet for ett år siden: Bygderevy på sitt aller beste

"Levva Bøfjor'n" tar for seg flere dagsaktuelle tema, men den røde tråden er utvilsomt kommunereformen. Her sparkes det både til Rindal og Halsa, eller til Heim om du vil.

Ytternesset Department (YD) hadde sendt hastebrev til "Bøfjorden Ja Vel", der velforeningen måtte ta stilling til om Bøfjorden skulle bli egen kommune. Egen kommune ble det naturligvis, og dermed dukket også spørsmålet om hvem som skulle bli kommunens nye ordfører opp. Her var det mange gode kandidater som stilte til audition; Lilly Gunn Nyheim, Dordi Skuggevik, Ola Rognskog, Einar Vaagland, Trond Giske og intet mindre enn Donald Trump. Sistnevnte lanserte slagordet "Make Bøfjorden Great Again", og hadde store visjoner for bygda på Nordmøre.



Ola Rognskog (Johnse Settem) i samtale med Einar Vaagland (Ove Åge Grimsmo)

Kommunereformen er tema i flere av sketsjene og sangene i revyen, og poengene er gjennomgående veldig gode. Her må også skuespillerprestasjonene trekkes frem. Superveteran Johnse Settem leverte som alltid, men det gjorde sannelig også hans yngre teaterkollegaer. Det er ikke mulig å skrive om "Levva Bøfjor`n" uten å trekke frem Ove Åge Grimsmo. Han var et nytt ansikt på revyscenen i Bøfjorden, og er i seg selv verdt inngangspengene. Troverdig, tydelig språk, god mimikk og rett og slett utrolig morsom. Sammen med Lars Settemsdal leverte han revyens høydepunkt i sketsjen som gamle herrer med dårlig hørsel.



Mange gode kandidater på ordfører-audition

Teaterlaget har også flere gode sangere som løftet revyen. Malin Settem, Hildegunn Bøe, Ingunn Settemsdal, Tanja Heggem og Gjertrud Heggem leverte alle gode sangprestasjoner som også inneholdt gode poenger.

Revygjengen var også blant annet innom nymotens influencere, nett-dating, problemet med telehiv og Meetoo-kampanjen hvor både Lilly Gunn og Dordi følte seg forbigått av Giske...



Grete Settemsdal skulle ta seg en pastill, men endte opp med gummi - og slettes ikke tyggegummi...

Bandet, som bestod av Per Jarle Riksheim, Arthur Snekvik, Lars Settemsdal og Tore Settemsdal, leverte til beste karakter og bidrar til at revyen får de beste anbefalinger.

For vi kan trygt anbefale alle å ta turen til Bøfjorden grendahus lørdag kveld. Da er det siste sjanse til å få med seg årets bygderevy. Vi garanterer deg en god latter og valuta for pengene!

Bildene er beskyttet av opphavsrett. Kopiering og viderebruk er ikke tillatt uten avtale.