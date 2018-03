Hver runde har for øvrig forskjellig quizmaster, og det er ikke snakk om hvem som helst:



Ola Svein Resell: Mangeårig lagleder og bidragsyter i SIL Fotball, og lærer på Surnadal Vidaregåande Skole.

Kjetil Thorsen: Daglig leder i Eliteserieklubben Kristiansund BK.

Rune Edøy: Sportsjournalist i Tidens Krav og profilert fotballkommentator på TKTV og -radio.

Øystein Hjelle Bondhus: Daglig leder i Surnadal Idrettslag

Knut Haugen: Styremedlem i Nordmøre og Romsdal Fotballkrets og rådmann i Surnadal kommune.



Hoveddommer for quizen er Ola Magne Nordvik fra fotballkretsens dommerkomité.



Hvert lag kan bestå av inntil fire personer, og ved stor pågang vil det være førstemann til mølla, så her gjelder det å finne lagkamerater og lagnavn og melde på lag tidlig! Per nå er det 16 påmeldte lag.

Dette er tenkt som en kompisquiz, så forkunnskaper er ikke et krav, sosialt og artig blir det uansett!

Inngang er kr. 100,- per person. Dette går til Surnadal IL Fotball. Aldersgrense er 18 år, og baren i Den Glade Laks vil være åpen.



De som er på vinnerlaget får hvert sitt Surnadalskort, i tillegg til billetter til Thomas Leikvolls stand-up-show "For gammel til å dø ung", sponset av Booking og Eventservice. Leikvolls show arrangeres på Thon Hotel Vårsøg 27. april.



Kommer du langveis fra får du er knalltilbud fra Thon Hotel Vårsøg på overnattingspakke: kr. 990,- per dobbeltrom (kr. 1890,- for et fullt lag). Oppgi referansen "Fotballquiz" for å benytte deg av tilbudet!



Dette blir knall, så meld på lag - kanskje gjør nettopp DITT lag seg fortjent til tittelen "Nordmøres beste fotballquizere"!

Her finner du Facebookarrangementet.

Surnadal IL og Thon Hotel Vårsøg er medlem i Trollheimsporten.