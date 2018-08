Fortsetter den gode utviklingen

- Det økte resultatet skyldes bedre inntjening som følge av at vi fremdeles får mange nye kunder innen lån, forsikring og spareprodukter. Det er gledelig å konstatere at vi fremdeles får mange nye kunder, som bidrar til å opprettholde den høye veksten vi har hatt over en lengre periode. Veksten gir til en stadig bedring av bankens resultater, kommenterer adm.banksjef Allan Troelsen i en pressemelding torsdag.

Avkastningen på egenkapitalen er på 10,0 % etter skatt. Innskuddene har økt med 301 millioner og utlån med 764 millioner kroner de siste 12 måneder. Bankens forretningskapital er nå på 7,2 milliarder kroner.

- Nye kunder og gode resultater er avgjørende for å sikre at Surnadal Sparebank også i fremtiden skal være en solid og god lokal sparebank for våre kunder, eiere, lokalsamfunnet og regionen», fortsetter Troelsen.

Banken opplever god utlånsvekst med en økning på 764 millioner kroner som tilsvarer 13,7 % siste 12 måneder. Innskuddsveksten er også forholdsvis høy med solide 301 millioner kroner tilsvarende 9,1 % siste 12 måneder.

- Vi registrerer forholdsvis stor interesse for våre egenkapitalbevis på Oslo Børs sin Merkur Market. Her handles det flere egenkapitalbevis enn det vi hadde forventet. Dette er positivt for banken og våre nærmere 500 eiere, avslutter Troelsen.