Forrykende Storstangvikkveld

Et forventningsfullt publikum på rundt 60 var samlet i Bondhuset lørdag kveld for Stortangvikkveld. Til vanlig slippes det inn et publikum på 220. Arrangørene hadde valgt å sette opp bord denne gangen, noe som gjorde at salen slett ikke virket glissen. Det lå en nitidig planlegging bak plasseringen rundt bordene, slik at de som kom i grupper ble plassert på samme bord.

Publikum ble ikke skuffet. Et av Stangvikfestivalens varemerker er variasjon, og det fikk vi oppleve denne kvelden også. Med en gjeng profesjonelle utøvere med ekspertise på ulike felt, ble det hele sydd sammen til en helhet. Vi trakteres av instrumenter som piano, cello, fiolin, trøorgel, trommer, bass, gitar, og ropert (!)

Skuespillerne Marianne Meløy og Mira Dyrnes Askelund, sistnevnte også en habil kunstner, var inne mellom slagene med diverse betraktinger om temaer som korona, rydding og hvilke sanger som passer, eventuelt ikke passer til ulike anledninger, godt krydret med eksempler på hvilke sanger som for eksempel ikke gjør seg i en begravelse. Alt til buldrende latter fra salen. Meløy hadde også dialog med Trygve Brøske i tospannet Brøløy.



Mira Dyrnes Askelund og Marianne Måløy



Duoen Brøløy består av Trygve Brøske og Marianne Meløy

Eir Inderhaug betegnes som en av de fremste operasangere i Norge. Hun har, foruten Den Norske Opera, sunget både i Danmark og Tyskland. Inderhaug åpnet ballet som en frustrert dobbeltarbeidende mor som sliter med tidsklemma. Mange foreldre kunne nok nikke gjenkjennende. Med rivende fart fikk vi være med gjennom de mange av dagliglivets små og store frustrasjoner. Foruten en fantastisk stemme har Inderhaug en imponerende timing, og et tempo egnet til å ta pusten fra publikum.



Eir Inderhaug sliter med tidsklemma

Foruten Inderhaug, Meløy og Dyrnes Askelund, møter vi Marianne Lie, Unni Løvlid, Sigrid Vetlesæter Bøe, Erlend Smalås, Sigrid Stang, Else Bø, Hedda Hansen Berg og selvsagt Jo Inge Nes og Trygve Brøske.

I pausen er det gjerne mange som benytter anledningen til å bestille noe å fylle opp glasset med. Dette hadde Unni Løvlid tatt høyde for, og slo til med en real drikkevise før pausen.



Unni Løvlid slo til med en drikkevise før pausen

Ny kunstnerisk leder

Cello og sang er kanskje en uventet kombinasjon, men Marianne Lie byr på nettopp dette. Samt urfremføring av et samtidsverket kalt Atlantis, for "snakkende cellist og teknikk", ifølge Trygve Brøske, som sto for introduksjonen av Lie. Marianne Lie avsluttet med å takke Stangvikfestivalen, som har betydd mye for henne som musikker.

- Den har gjort meg mer modig som utøver. Ringvirkningene av Stangvikfestivalen er store.



Cellist Marianne Lid berømmer Stangvikfestivalen

Marianne Lie gir også ut plate i disse dager, med cover tegnet av Mira Dyrnes Asklund.

Sistnevnte hadde også laget et bilde som representerte essensen i festivalen, en gave til Trygve Brøske i anledning at han etter over 20 år, gir seg som kunstnerisk leder. Sigrid Vetlesæter Bøe tar over stafettpinnen.



Jo Inge Nes takker av kunstnerisk leder Trygve Brøske flankert av Marianne Meløy og påtroppende leder Sigrid Vetlesæter Bøe

Og påtroppende leder, Sigrid Vetlesæter Bøe leverer som vanlig. Repertoaret betydelig lettlivet enn Sjostakovitsj verk, som hun presenterte på kirkekonserten lørdag ettermiddag, som seg hør og bør på en Storstangvikkveld.

Å introdusere countrymusikk inn i Den Norske Opera, er kanskje et dødfødt prosjekt. Dette er imidlertid det en operasanger, i Eir Inderhaugs skikkelse prøver på. Hun er nemlig lei av opera. Forsøket går bare sånn passe, det viser seg vanskelig å overbevise operasjefen.



Country inn i operaen?

Forestillingen besto av rundt 20 varierte nummer, alt presentert med profesjonell eleganse, glede og et fantastisk samspill. At utøverne koser seg, skinner gjennom til de som sitter i salen. Og det er tydelig at forestillingen falt i smak. Et begreistret publikum kvitterte med en gedigen trampeklapp.

Rundt 60 publikummere fikk sikret seg billett til Storstangvikkveld

Sendingen kan ses på nettet, med lenke på Stangvikfestivalens Facebookside. Absolutt verdt å klikke seg inn!