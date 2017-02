Forprosjektet som ble nedstemt

Forprosjektrapporten, som er utarbeidet av Norconsult Solem Arkitektur på oppdrag fra Plan- og byggenemda for Øye Skule, forteller at brukermedvirkning har stått sentralt i utviklingen av forprosjektet gjennom høsten 2016. Gjennom møter og innspill med alle ansatte både ved Øye Skule og Surnadal ungdomsskule og brukerrepresentanter for småtrinn, mellomtrinn, ungdomsskole og administrasjon, samt høringsuttalelser fra interessegrupper i løpet av høsten 2016, er prosjektet endret og noe utvidet i omfang i forhold til skisseprosjektet fra september 2015.

Endringene har medført en økning i kostnader for prosjektet, og omfatter blant annet utvidelse av gymsaler, mer omfattende ombygging i ungdomsskolen, oppgradering av fasader i eksisterende ungdomsskole og ny inngangssituasjon for ungdomsskolen. En viktig premiss for valg av løsning har vært en smidig byggeperiode uten opphold i skoledriften og behov for midlertidige undervisningslokaler. Dette bidrar i neste rekke positivt på investeringsbudsjettet, heter det i rapporten.

Noen hovedgrep fra skisseprosjektet ligger likevel fast i forprosjektet:

• 8.-10. trinn samles i ungdomsskolens 2. etasje

• 5.-7. trinn samles i ungdomsskolens 1. etasje

• Underetasje med rom for praktiske fag står i stor grad urørt

• Det etableres nybygg for 1.-4. trinn i nordvest

• Administrasjon lokaliseres i nybygg på plan 2

• Gul- og blåbygget rives

• 97-bygg blir stående igjen som lokaler for voksenopplæringa og buffer for et eventuelt avvik i elevtallsutviklinga

Småtrinnet (1.-4.) lokaliseres i nytt bygg i vest, med sine utganger mot sør og eget uteområde. De har egne fellesareal med bl.a. SFO og kantine.

Mellomtrinnet (5.-7.) plasseres i ungdomsskolens 1. etasje med inngang fra skoleplana for 5. trinn, og på nordenden av bygget for 6. og 7 trinn.

Ungdomstrinnet (8.-10.) samles i ungdomsskolens 2. etasje. Her etableres det nye innganger til garderober via et nytt, overdekt trappeamfi.

Mellom eksisterende ungdomsskole og nybygg ligger kantine for 5.-10. trinn, bibliotek og skolekjøkken. Gymsaler og auditorium ligger i nær tilknytning til kantine og ny hovedinngang. I nybyggets 2. etasje ligger administrasjon, i umiddelbar nærhet til trapp og heis fra hovedinngang. Skoleanlegget har desentraliserte lærerarbeidsplasser, plassert nært undervisningsarealene.

Skolegården har tre hovedsoner; én for småtrinnet i sørvest, én for mellomtrinnet i nord og én for ungdomsskolen hvor skolegården ligger i dag. Her er lekeutstyr og utforming tilpasset den aktuelle aldersgruppen, men det er ingen fysiske skiller mellom sonene, så de kan benyttes av alle.

Veien videre

Forprosjektet legges frem for Plan- og byggenemda og Hovedutvalg for oppvekst 15. mars, og kommunestyret avholder temamøte med Nye Øye som eneste sak på agendaen 4. april på Surnadal ungdomsskole.

Skolen sett fra nordøst.

Alle illustrasjoner er hentet fra forprosjektrapporten.