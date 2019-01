Fornyet samarbeidsavtalen

- Vi er glade for å videreføre denne avtalen. Trollheimsporten har over tid etablert seg som et viktig medium i lokalsamfunnet. Avtalen med Trollheimsporten er nyttig for oss, og positiv for kommunen og lokalsamfunnet, sier Ola T Heggem.

- Rindal kommune er en uvurderlig samarbeidspartner for oss. Vi ser fram til fortsette videreutviklingen av Trollheimsporten med Rindal kommune på laget, sier hovedredaktør Øystein Hjelle Bondhus.

Samarbeidsavtalen understreker blant annet viktigheten av god og positiv omtale av lokalsamfunn, bedrifter, lag og organisasjoner i regionen.

- Vi i Trollheimsporten ønsker å være en viktig bidragsyter i lokalsamfunna våre, og vil jobbe for å få fram gode saker folk er opptatt av, sier Bondhus.