Fornyet samarbeidsavtalen

- Vi er glade for å videreføre avtalen, sier ordfører i Rindal Ola T. Heggem.

- Trollheimsporten er en viktig del av rindalssamfunnet, og rindalingene føler et stort eierskap til "Porten".

Hovedredaktør i Trollheimsporten Eva S. Rønning forteller at kommunen har vært en helt avgjørende samarbeidspartner for nettportalen siden den først så dagens lys i november 2000, og at portalens stadige utvikling ikke hadde vært mulig uten kommunens støtte.

Samarbeidsavtalen understreker blant annet viktigheten av god og positiv omtale av lokalsamfunn, bedrifter, lag og organisasjoner i regionen.