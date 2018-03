Fornøyde klubbmestere

Alpingruppa i Surnadal IL arrangerte lørdag klubbmesterskap i slalåm og storslalåm. Under flotte vær- og føreforhold deltok 44 deltakere i det som var sesongens siste renn i Sæterlia. I klassen U12 og eldre ble det kåret klubbmestere i storslalåm og slalåm. I de yngste klassene blir det ikke kåret vinnere.

I klassen jenter U12 var det 10 år gamle Maja Mogstad som tok seieren foran Ane Dahl Andreassen og Ida Mogstad. I klassen for gutter U12 kjørte Jarand Husby Haugen raskest, etterfulgt av Iver Kalsø Grimsmo og Aron Rodal Haugen. I klasen jenter U14 var Ellen Svendsen Fiske suveren vinner foran Live Moe og Marte Dahl Andreassen.

I klassen for menn A stilte kun Roger Schei Bergheim til start.

De tre ferske klubbmesterne i storslalåm kunne gliste bredt etter målgang.

- Det er storslalåm jeg liker aller best. Jeg vil satse på dette, og målet er selvsagt å komme på landslaget og ta gullmedaljer, sier Husby Haugen.

Ellen og Maja er enige om at de synes klubbmesterskap er veldig artig, og de har begge høye ambisjoner.

- Jeg vant vandrepokalen i år, og har planer om å gjøre det hvert år, smiler Ellen.

Maja har i likhet med Jarand et ønske om å ta medaljer i verdensmesterskap, men har også et annet mål.

- Jeg skal slå alle guttene, smiler hun.



Ellen Svendsen Fiske, Maja Mogstad og Jarand Husby Haugen jublet for seier i klubbmesterskapet

Leder for alpingruppa i Surnadal IL, Anders Grimsmo, er meget godt fornøyd med årets sesong.

- Aktiviteten i alpingruppa bare øker og øker. Vi har faktisk deltatt på renn de siste elleve helgene, og surnadalingene gjør det alltid bra i alle klasser. Spesielt ser vi at de yngste hevder seg meget bra. Det har en klar sammenheng med at snøkanonene kom på plass. Vi kan trene godt i mange måneder under suverene forhold. Det ser vi resultatene av nå, sier Grimsmo.

Nå tar alpinistene er velfortjent pause. Grimsmo er opptatt av allsidighet, og ser bare positivt på at barna deltar i flere idretter.

- Nå skal vi slippe til sommeridrettene. Jeg tror det er veldig viktig med et godt samarbeid, og at barna kan delta på flere aktiviteter. Vi hører stadig at toppidrettsutøverne snakker varmt om allsidighet i ung alder, sier han.

Lørdagens klubbmesterskap i slalåm endte med ny klubbmesterskapstittel til Maja Mogstad og Ellen Svendsen Fiske. Klassen for gutter U12 år ble vunnet av Iver Kalstø Grimsmo.

Søndagens super-G er avlyst på grunn av værmeldingene.