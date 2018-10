Formannskapsmøte i Surnadal

Bildet over: Helge Røv og Lilly Gunn Nyheim.

71/18 Orientering og innspel til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 Saksopplysningar: Endeleg forslag frå rådmannen til budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022 blir lagt fram i midten av november. Vurdering: For å sikre utveksling av informasjon og innspel undervegs i budsjettarbeidet, vil rådmannen sørge for at det blir gjeve ei orientering om budsjettprosessen i dette møtet. Rådmannen ønsker også ein dialog og innspel til det vidare arbeidet med budsjettet innafor dei enkelte utvala sine fagområde. Rådmannen si tilråding: Saka blir lagt fram utan tilråding.

Knut Haugen informerer om budsjettprosessen, og legger fram de 23 punktene som ble vedtatt i formannskapsmøtet 25. september. Surnadal kommune har pr. dags dato 539,5 årsverk, og dette tallet har gått ned med 23 årsverk på ca. 1,5 år. For å få budsjettet til å gå opp, må antall årsverk ned til 525 raskt, sier Haugen. Kommunen ser også på andre aktuelle innsparinger som å feriestenge OBS-posten, gå fra løpende barnehageopptak til to hovedopptak i året, øke eiendomsskatt, redusere låneavdrag, bygdebokprosjekt/bibliotek/kafedrift, konkurranseutsette vaskeri, digitalisering/robotisering, kurs/reiseaktiviteter (digital læringsplattform), og politisk og administrativ struktur. Haugen sier at han ikke kommer til å legge fram forslag om å legge ned skolen i Todalen eller flere sykehjemsplasser, men heller ta andre grep.

73/18 Vurdering vedr. muleg samanslåing av einingane Kommunalteknikk og Eigedom. Rådmannen si tilråding: Dei to einingane ansvar 420/430 Kommunalteknikk og ansvar 460 Eigedom blir slått saman til ei felles eining ansvar xxx. Teknisk drift med virkning frå 1. april 2019. Det skal så snart som muleg etter at vedtak blir fatta startast opp ein prosess med samhandling mellom tilsette/tillitsvalte/leiing for dei to einingane for å skape eit best muleg resultat av samanslåinga. Som ein del av dette vil det bli lagt opp til at alt teknisk personell og leiarstaben i eininga Teknisk drift som utgangspunkt skal ha oppmøtestad i det noverande kommunalteknikk-bygget i Røtet. For reinhaldarane vil det ikkje bli endringar i oppmøtestad. Det er også lagt til grunn at det skal byggast eit felles lagerbygg på området, og at dette blir lagt inn i investeringsbudsjettet for 2019. Rekruttering av ny einingsleiar for den nye eininga skal skje gjennom ein intern prosess.

Rådmann Knut Haugen sier at han ikke har en stor fanskare når det kommer til denne saken, men mener det verste som kan skje er at han tar feil. Han har ingen tall å vise til, men påpeker at hvis sammenslåingen viser seg å ikke fungere, kan man gå tilbake til den løsningen man har nå. Rekruttering av enhetsleder skal skje internt. Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.

75/18 Surnadal fritidsklubb / Frivilligsentral. Rådmannen si tilråding 1. Rådmannen arbeider vidare med etablering og oppstart av frivilligsentral / fritidsklubb, før juni 2019, om det blir satt av midlar til dette i budsjettet. Frivilligsentralen/fritidsklubben blir administrativt lagt til kultureininga. Det vil bli tilsett ein koordinator i løpet av første halvår 2019. Det blir valt eit styre for frivilligsentralen, med representantar både frå politisk og administrativt hald, og frå dei frivillige organisasjonane, dette vil bli gjort tidlig i 2019, med eiga politisk sak. Det vil bli arbeid vidare saman med ungdomsrådet for å få på plass drift/etablering av ei ungdomsbedrift ved fritidsklubben, t.d. ungdomscafé. Rådmannen kan inngå intensjonsavtale med huseigar for «Fiskebygget» om leige av aktuelt lokale, med forbehold om endeleg politisk godkjenning i budsjettmøtet i desember 2018.



Det ble en god diskusjon rundt saken om etablering av frivilligsentral og fritidsklubb. Alle i formannskapet er enige i at dette er et meget positivt tilskudd til bygda, men noen uttrykte i tillegg bekymring for det økonomiske aspektet. Nils Håvar Øyås sier at dette er en vanskelig sak, særlig dette med fritidsklubben. Han ønsker at ungdommen skal trives i bygda, og mener fritidsklubben er et viktig bidrag til dette. Han mener også at frivilligsentralen koster litt mye i forhold til hva bygda får tilbake, og sier han sitter med et inntrykk av at vi ikke har råd til dette, selv om vi rekrutterer lederen for fritidsklubben og frivilligsentralen internt. Ordfører Lilly Gunn Nyheim mener dette er som å velge mellom pest eller kolera. – Tiltaket er kjempebra, men det kommer til å koste.



De mange positive sidene som ble trukket fram veide tungt i formannskapets avgjørelse. Ungdomsrådet har uttalt at de er veldig ivrige med å få til dette, og ønsker å bidra både med oppussing av lokaler og drift av ungdomsklubb. Oddny Hoem sier at her må kommunen ikke bare se økonomien i det. Dette er en investering både for de yngre og eldre, og for flyktningene i bygda. Helge Røv sier seg enig, og tilføyer at det er kommunens ansvar å gjenopprette ungdomsklubben som nå har vært stengt i lengre tid. Røv forteller også at Eldrerådet og pensjonistlaget er ivrig, og har sagt seg villig til å være med og drive frivilligsentralen. Eldrerådet har jobbet for dette i mange år sier Røv, som mener at dette er en helt enestående sak som kommunen bør gå for.

Rådmannens tilråding ble vedtatt mot tre stemmer.



