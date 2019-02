Foreslår over 30 klimaløsninger for jordbruket

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med regjeringa om en frivillig klimaavtale for jordbruket. I forhandlingsmøte mellom partene 6. februar overleverte bondeorganisasjonene et forhandlingsdokument som grunnlag for videre prosess. Jordbruket legger fram en liste på over 30 klimatiltak som må vurderes videre i arbeidet. Flere av tiltakene fanges i dag ikke opp i Norges offisielle utslippsregnskap.

- Vi ønsker å få på plass en avtale som i sum skaper et enda mer klimavennlig jordbruk, og foreslår et bredt spekter av klimaløsninger. For å oppnå resultater kan vi ikke begrense oss til få tiltak som skal passe inn i dagens utslippsregnskap. Det skaper heller ikke realistiske forhandlinger siden dette handler om biologiske prosesser, sier Oddvar Mikkelsen, leder i Møre og Romsdal Bondelag.

Selv om vi i landbruket de siste årene har redusert våre klimagassutslipp, mener vi det fortsatt er forbedringsmuligheter ved tiltak som økt graskvalitet, effekter av avlsarbeid og grep for bedre avlinger som mer kløver i eng, kalking og redusert jordpakking, til utfasing av fossil energibruk.

Klimakutt krever nye tiltak og virkemidler

Hvilken klimaforpliktelse jordbruket kan gå inn for avhenger også av om regjeringa er villige til å stille med tilstrekkelige virkemidler. - Vi mener en klimaavtale for jordbruket må være fleksibel og inneholde mekanismer som gjør det mulig å ta i bruk ny kunnskap underveis i avtaleperioden.

Vil inngå klimaavtale for bonden

Det er viktig å skape forståelse for at biologisk karbonutslipp i en eller annen form ikke er direkte sammenlignbart med utslipp av fossilt karbon – som er et reint utslippsregnskap.

- All biologisk aktivitet gir utslipp av klimagasser og slik har det alltid vært. På den andre siden skjer det naturlige motreaksjoner som innebærer CO₂-binding, og spørsmålet blir hva er netto karbontap? Det er krevende å måle. En klimaavtale må være kunnskaps- og forskningsbasert, men nøkkelen til om landbruket greier å redusere sine utslipp ligger hos bonden. Da må vi velge tiltak og løsninger som bonden er motivert til og i stand til å gjennomføre, avslutter leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.