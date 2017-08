Fordømrade +artikler!

Kjære alle dere i avisbransjen og alle dere som leser nyheter på nett.

Jeg mener så absolutt at journalister skal få betalt for jobben de gjør, noe som naturlig nok betyr at alle bør betale for nyhetene de leser. Jeg har ikke noe problem med å betale for en nyhetssak på nett, på samme måte som jeg betaler for en avis jeg kjøper på butikken.

MEN, for ja, her kommer det er stort MEN.

Hvorfor i huleste opererer omtrent alle aviser med et system der vi må abonnere i flere måneder for å få lese en eneste artikkel? Jeg har merket meg at nå i sommer har mange en kampanje på 5 uker, mens det før ofte har vært minimum 6 måneders abonnement. Uansett, de fleste av dem sier at abonnementet løper til det sies opp.

Det kan jo være greit nok det når det er snakk om en lokalavis.

Men verden har blitt større, vi deler mer og mer nyheter via sosiale media. Når en av mine kunstvenner deler en sak fra Fredrikstad Blad om en kunstutstilling så vil jeg gjerne lese den. Men jeg som bor på Nordmøre vil jo ikke binde meg til et abonnement på Fredrikstad Blad, eller Lofotposten for den del.



Jeg har flyttet mye og har i tillegg en jobb som gjør at jeg har venner og kolleger spredd litt over alt i landet.

Jeg opplever ukentlig å se artikler jeg gjerne ville ha lest, – hvis de bare ikke hadde krevd at jeg må abonnere. For jeg er vitterlig ikke interessert i å abonnere på 40 små lokalaviser fra over alt rundt omkring i landet. For ikke å snakke om hva det vil koste når jeg aldri husker å si opp alle disse abonnementene.

Det må da gå an å la oss leserne få kjøpe enten kun dagens avis, eller bare en enkelt artikkel? Jeg er helt sikker på at et slikt system både vil føre til flere lesere og bedre inntekter for de aktuelle avisene. Vil jeg lese en artikkel så betaler jeg gladelig for den, på samme måte som jeg kjøper en avis på butikken.



Tidligere i sommer hadde jeg besøk av en gruppe på 12 fra Texas på atelieret mitt, noe som ble behørig omtalt i lokalavisene her. I Texas satt det masse slekt og venner og ansatte på et stort universitet som gjerne ville lese disse artiklene. De hadde ikke mye interesse av å binde seg til et 6 måneders abonnement på en norsk avis. Men som de selv sa, de hadde gladelig betalt for å få lese den ene artikkelen hvis det hadde vært mulig. Noe det ikke var.

Jeg kan da umulig være den eneste som irriterer meg over dette?



Slik situasjonen er nå så har jeg sluttet å dele såkalte +artikler om meg selv på min kunstnerside på Facebook. Følgerne mine er ifølge statistikken på Facebook fra over alt i Norge og fra 51 andre land. De vil gjerne lese om kunsten min, men de er neppe interessert i å abonnere på masse aviser fra Nordmøre og Sør-Trøndelag. De gangene jeg deler slike artikler følger de kun til klager av typen «Men vi får jo ikke lest den saken!»



Argumentet for +artikler er at journalister også skal få betalt for jobben sin, jeg for min del vil tro at salg av enkeltaviser eller artikler vil gi større inntekter til avisene. Så hvorfor skjer det ikke?

Inga Dalsegg