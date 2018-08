Forbereder åpning av klippekaffe

Bildet over: Tanja Heggem Grimsmo inviter til både klipping og kaffe med noe til, når hun åpner Lerkebakken Klippekaffe den 29.september.

Trollheimsporten møter en sprudlende Tanja i det som nå begynner å bli ganske så ferdige lokaler til både kaffeservering og klippekrok. Hjemme i underetasjen på Lerkebakken, nærmere bestemt Ytternesset i Bøfjorden, vil hun i slutten av september åpne dørene for publikum. Og det er bare å begynne å la håret gro og glede seg, for koseligere lokaler for klipping og kaffeservering, skal man lete lenge etter.

Man kan allerede ved første øyekast se at Tanja er lidenskapelig interessert i gamle ting, noe hun har vært hele livet, kan hun fortelle. Så godt som alt av innredning i klippekaffeen består av ting hun har samlet opp gjennom årene, ting hun har skaffet seg på gjenbruksutsalg eller loppemarkeder, eller ting som hun har fått her og der. Og med sin sans for interiør og farger, skaper nå Tanja virkelig et unikt miljø hvor man virkelig kan få ro i sjelen og nyte både klipp og kaffe, om man ønsker.

Tanja forteller at det kun vil bli mulighet for klipp og føhn, og ikke vask eller farging. Hun vil ha shampo, balsam og stylingprodukter for salg i den lille klippekaffeen, og det blir timebestilling på klipping.

Foreløpig er mye under planlegging, men Tanja ser for seg at det i kaffedelen vil bli «bakels og græt» eller bakels med syltetøy og rømme, som et gjennomgående innslag. Men hun forteller at det ganske sikkert vil bli mulighet til å kjøpe seg et kakestykke også. Trollheimsporten utsendte medarbeider fikk servert nydelig hjemmebakt Pavlova, og den kan virkelig anbefales!

Tanja Heggem Grimsmo driver også og maler bilder og har hatt noen kunstutstillinger rundt omkring. Bildene hennes er godt likt og hun forteller at hun har vært godt fornøyd med salget rundt omkring. Det er slett ikke umulig at hun også vil ha en utstilling eller to i klippekaffeen i løpet av året, kan hun røpe.

Lerkebakken Klippekaffe åpner lørdag den 29.september, og Tanja har planer om å holde åpent tre dager i uken, hvorav en ettermiddag. Hun ser også for seg at det vil bli åpent enkelte søndager, og da tenker hun nok spesielt på de som tar seg en søndagstur på StikkUt tur til Kallset, da turen passerer rett utenfor døra til Lerkebakken Klippekaffe.