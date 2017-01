Forankret i fortida, på nett med framtida

Surnadal Sparebank ble stiftet i 1842, og ble med det en av de aller første sparebankene i landet. Det hele startet med fire kornmagasin, en ordfører med pionérvirksomhet på agendaen og et stort stykke tillit.

- Banken har vært en viktig institusjon, bedrift og del av lokalsamfunnet i 175 år. Vi ville derfor dokumentere historien og ta vare på den for fremtiden, for å se det vi er blitt og det vi er kommet fra, sier banksjef Allan Troelsen.

Det var aldri noe tvil om at historien skulle dokumenteres i bokform.

- For oss var det viktig å lage noe fysisk i en mer og mer digital verden, sier Troelsen.

- Vi er forankret i fortida, men på nett med framtida, smiler markedssjef Liv Dalsegg.

Det var heller aldri noe tvil om at det var nettopp Svein Sæter som skulle få oppdraget. Han har utallige bokutgivelser bak seg, men for første gang er også datteren Yngvild med på en utgivelse. Hun har blant annet stått for intervjuene og bildematerialet, og har latt seg imponere over engasjementet i og rundt det hun kaller en levende og sympatisk bank.

Vidsynte visjonærer

Svein Sæter mener etableringen av Surnadal Sparebank på et så tidlig tidspunkt, hvor det var få andre sparebanker i landet, skjedde takket være det han kaller de vidsynte visjonærene i bygda. En usedvanlig opplyst og evnerik ordfører, Dominicus Nagell Lemvig Brun, var nemlig hovedmann bak etableringen, og en nær bekjent av en annen samtidig visjonær i dalføret, formannskapets far John Neergaard i Rindal. Kommunalt selvstyre stod sterkt i Surnadal og Rindal på 1800-tallet, men også i dag ser man konkrete bevis på de tette båndene mellom kommune og sparebank – se bare på Nordmøre Folkehøgskule og Todalsvegen, påpeker Svein Sæter.

Små og store linjer

Boka er rikt illustrert, og forfatterne har lagt vekt på høy formidlingsevne. Her får man innblikk i de nære, mellommenneskelige historiene, parallelt med de store, historiske linjene. Boka åpner med historien om Ane Hallvardsdotter, som var en av de seks første innskyterne i Surnadal Sparebank tilbake i 1842. Tjenestepiken Ane satte alt hun eide og hadde inn i sparebanken.

- Hun var den første som viste sparebanken ubegrenset tillit, sier Yngvild Sæter.

- Vi likte spesielt godt den innfallsvinkelen, smiler Troelsen.

Svein Sæter gleder seg også over å kunne formidle den historiske starten – og særlig når den ses i sterk kontrast til nåtiden.

- Bankverdenen har endret seg kolossalt, ikke bare på 175 år, men bare i løpet av de siste fem årene, sier han.

Tilgjengelig i banken

175-årsjubileet vil markeres hele året igjennom, og får en pangstart førstkommende tirsdag med Surnadal Sparebanks Næringslivsdag. Banken vil også ha et eget arrangement under Vårsøghelga, avslører Liv Dalsegg. Men jubileet kan også feires med en historisk reise gjennom 175 år med rik bankhistorie. Alle som ønsker et eksemplar, kan hente boka i bankens lokaler.

Bildet: I det historiske hjørnet i lokalene til Surnadal Sparebank. Markedssjef Liv Dalsegg og forfatter Yngvild Sæter sitter på kista fra 1864, og i bakgrunnen skimtes den første skrivepulten, som var i bruk frem til 1919, den første safen og en sekk fra Stangvik Sparebank. Bak banksjef Allan Troelsen (t.v.) og forfatter Svein Sæter.