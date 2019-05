For frihet, fellesskap og solidaritet

Bildet over: Leder i Rindal Arbeiderparti Camilla Løften, Line Flåtten og Gunn Elin Høgli.



Line Flåtten snakket om det lokale fellesskapet i sin appell. Hun framhevet hvor viktig det er å styrke fellesskapet og jobbe for et mer rettferdig samfunn. Det er viktig å kjempe mot kutt i velferdsordningene, og å jobbe for grunnverdiene frihet, fellesskap og solidaritet, sa hun.



Startet med Troll-ski

Gunn Elin Høgli er leder i Fagforbundet Trøndelag, og sitter også på fylkestinget. Hun kommer fra Tydal, og hun fortalte at hennes første møte med Rindal var da hun fikk sine første ski, som var Troll-ski.

- Jeg vil også gratulerer rindalingene som trøndere! Vi er veldig glad for å ha dere med, sa hun.

Hun holdt en engasjerende tale om 1. mai som festdag og kampdag, om historien og alle som gikk før oss og kjempet for arbeidernes rettigheter, 8-timersdagen og de velferdsordningene vi har i Norge i dag. Hun snakket også om at det fortsatt er en kamp for å beholde disse velferdsgodene i samfunnet, og hvor viktig det er å kjempe for rettighetene til de svake gruppene i samfunnet. Ikke minst i en tid da forskjellene mellom fattig og rik øker.



-Tving nettrolla fram i lyset!

Høgli snakket også om hvor tøft det er å være politiker i dag, med svært tøft ordskifte i media, ikke minst i sosiale media. Det blir brukt mange stygge ord. Mange bygger på frykt, og rasisme og ren ondskap florerer. Det er mange som gjerne skulle stått på en politisk liste, men som ikke tør på grunn av dette, påpekte hun.

- Vi må ta opp kampen, og tvinge netttrolla fram i lyset så de sprekker! Vi må spre det gode budskapet og de beste løsningene, sa hun.

Hun avsluttet med et sitat fra Jørgen hattemaker av Alf Prøysen: Sola skin på deg, så skuggen fell på meg, men graset er grønt for æille.

- Det er det det til syvende og sist handler om, sa hun, og ønsket alle til lykke med dagen.



Stilfull 1. mai-feiring i Bolme i 1978.



Bilder fra Rindal

Edgar Kattem viste bilder fra 1. mai-feiringer helt fra 30-tallet og fram til i dag, ulike bilder fra bygda, bedrifter og arbeidsplasser i tidligere tider.



Edgar Kattem med et bilde av et trerør fra en av trerørfabrikkene i bygda.



1. Mai-feiringen i Rindal ble avsluttet med kaffe og kaker.