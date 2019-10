Folksomt på lanseringsfest for Sigrid Lunde på Gulla gård

Forfatteren kunne dessverre ikke være tilstede, men påmeldingen til arrangementet ble raskt sprengt. De 30 det var plass til, ble raskt til nærmere 50 personer på Gulla gård. Jon Atle Gulla viste rundt og fortalte fra gårdens spennende historie.



Det er ikke rart en forfatter blir inspirert av den britiske portvinsfamilien Sandeman, engelske lorder på laksefiske og Surnadals første (og kanskje eneste) gåsedam. Om Sigrid Lundes romankarakter Iselin Marie, kunne ha vært storfrue på Gulla gård får vi aldri vite. Men at Iselin, etter en tøff start på livet, faktisk blir storgårdsfrue, det hersker det liten tvil om. Sigrid Lunde klarer å skildre både natur og skape stemning på en måte som gjør at leseren kjenner seg igjen.



Stemningsfullt ble det også på Gulla gård, og da to lokale amatørskuespillere (Camilla Hyttebakk og Line Indergård) framførte tekst om Iselin og folkene rundt henne, ble nysgjerrigheten pirret litt ekstra.



Kokkeparet Svenne og Kikki sørget for mat verdig både engelske lorder og storgårdsfruer. Det ble nesten litt vanskelig å bryte opp fra de fine, varme stuene og Storgårdsfruens omgivelser, da bussen med en tålmodig bussjåfør ventet i mørket utenfor. Kvelden var til ende, men historiene lever videre! Blant annet i Sigrid Lundes Storgårdsfruen.



Line Indergård

Tekst og foto: Bladkompaniet