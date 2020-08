Folksamt på Røstasetra

Denne vesle grisen ønska oss velkomne til Røstasetra



Det var folksamt både i ly for sola i teltet og ute på stølen på Røstasetra, og folk kosa seg i sommarvarmen



Musikarane var Erik L. Moen - gitar



Bjarte With Aasgård – trekkspel



Gudmund Husby – bass



Henrik Moen deltok både med scatting og på munnspel.







Grete Oddny Aarnes fortalte historier og las eigne dikt både om stetfisking og markaslått. Der fekk vi høre om hubroen som Nils Røv hadde på låven og at den fekk nyfiska stete med dei.

Nils Røv fortalte, og han spela både på dur – og moll-stemte munnspel til både nynning, humming og scatting frå publikum.

Jämtlandsk bryllaupsmarsj gjekk både i dur og moll, noko som også kan skje seinare i ekteskapet.



- og vi var vitne til kreativ improvisasjon

Tove Mogstad fortel at dei selde over 150 porsjonar med rømmegraut og spekemat, og like mykje bakels med graut, syltety og/eller trollkrem på, og folk såg ut til å vere storfornøgde med dagen.

Kløvvegmarsjen blir arrangert for å halde den vegen som vart bruka til og frå setrene i Vindøldalen i hevd. Turen idag gjekk frå Rabbain mot Mausetsetra. Dei kryssa elva rett nedom Røstasetra, og mange tok seg ein dukkert før dei gjekk opp til Røstasetra. Kløvvegmarsjen har vore arrangert kvart år sidan 2002.

I år var det 23 deltakarar på Kløvvegmarsjen

Med Kløvvegmarsjen ønsker dei også å minnast og ære dei som kvar sommar tok denne turen innover dalen med krøttera for å utnytte beitet, Dei som fór lengt skulle til Breiskaret eller Eiterdalen.

Tove Mogstad fortalte om no Ane Nyvægja, som hadde berre ei ku å sende med. Om hausten når kua kom ned i bygda att, så kjente ho att Ane, og det var stor gjensynsglede!

Heilt til slutt denne fine dagen takka musikarane for seg med låta «Sommer, sommer,sommer»!