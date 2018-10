Folkehelsa i fokus

Bildet over: Ann Kristin Nerland Bruset instruerer de ansatte ved Nettbuss.

Ann Kristin tar turen til Nettbuss sin avdeling på Skei en gang i uken, hvor hun tilbyr 15 minutter med felles trening først og massasje etterpå. Treningen er enkle øvelser som alle kan få til, uansett alder eller fysikk. Nettbuss betaler mesteparten, mens de ansatte legger i en liten egenandel for massasjen. Bruset er på flere arbeidsplasser i distriktet i løpet av uka, men gleder seg ekstra mye til å komme hit. Hun skryter uhemmet av det gode arbeidsmiljøet og det sosiale samholdet bussjåførene har.

- Her blir jeg tatt i mot med åpne armer av en fantastisk gjeng hver gang jeg kommer. Jeg reiser herfra med ny energi, sier Bruset, som mener et slikt tilbud kan være med på å redusere sykefraværet hos en bedrift betraktelig. I tillegg er det veldig praktisk at Ann Kristin reiser rundt til bedriftene, forutsett at de har plass, i stedet for at bedriften skal oppsøke henne.

Sjef for Nettbussavdelingen i Surnadal, Arne Kjølstad, sier at tilbudet om trening ikke først og fremst er for å få ned sykefraværet da det er minimalt allerede. De ansatte ønsket selv dette, og tilbakemeldingen til Ann Kristin er at hun helst skulle vært der flere ganger i uken. Sjåførene mener det er viktig å ha helsa i behold, og at man ikke får til å yte hvis ikke den er god. Treningen med Ann Kristin virker forebyggende mot stiv nakke og skuldre og gjør at vi fungerer bedre. De oppfordrer flere til å gjøre det samme.

Bruset forteller at det har vært vanskelig å få enkelte sjefer til å skjønne hvor viktig dette er, og uttrykker stor takknemlighet ovenfor de som benytter seg av tilbudet.

- Jeg oppfordrer alle til å lytte til sine ansatte. Kanskje kan dette lille, enkle tiltaket være med på å beholde de ansatte lengre og unngå en sykmelding. Det er en god investering for å redde det menneskelige og sosiale på en arbeidsplass.



Jan Sturla Jensvold sørget for ekstra god stemning før treningen begynte.



Massasje på godt...



...og vondt! Men ingen sure miner fordi.



Et godt kollegialt samarbeid er viktig.



Arne Kjølstad og Ann Kristin Nerland Bruset.