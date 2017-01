Fokus på næringsliv

Vi kalte 2015 for tidenes næringsår i Surnadal, og SIV Industriinkubators Magne Løfaldli beskrev Surnadal som en grønn flekk i den store verdenen. Da ble det nemlig etablert hele 67 nye aksjeselskap og enkeltmannsforetak i Surnadal. I Rindal var det sju nyetableringer i 2015, i Sunndal 43 og i Halsa 16. Næringskonsulent i Surnadal kommune, Harald Bredesen, kan fortelle oss at tall fra 2016 viser at året slett ikke gjør skam på forgjengeren: 47 nyetableringer i Surnadal, 13 i Rindal, 46 i Sunndal og 18 i Halsa. Tallene er hentet fra purehelp.no.

Enkeltmannsforetakene utgjør majoriteten av nyetableringer. I Surnadal er 27 av 47 nyetableringer enkeltmannsforetak, og i Rindal utgjør andelen hele 10 av 13. I Rindal er det særlig innen landbruk at antallet nyetableringer har økt. Bønder bygger!

