Fokus på god folkehelse

Samarbeider med kommunen

Borghild Husby Kvande, som også sitter i fylkesstyret, var initiativtaker til dette møtet. Hun hadde også invitert ordfører Lilly Gunn Nyheim, for å informere kommunen om foreningen sitt arbeid.

Surnadal demensforening og helselag jobber mest med demens, og har to avtaler gående med Surnadal kommune. Det er en avtale om aktivitetsvenner og en om demensvennlig samfunn. Disse avtalene koordineres av Heidrun Solstad i lokalforeningen. Hun arbeider kontinuerlig med dette, og det arrangeres blant annet kurs for aktivitetsvenner innimellom.



Prosjekt for god folkehelse

Else Marie Gulseth er daglig leder ved fylkeskontoret til Nasjonalforeningen for folkehelsen, og Liv Synnøve Hoel er prosjektleder. De jobber nå med et prosjekt som de har kalt "Utløse frivilligressursen for god folkehelse for alle". Dette er et toårig folkehelseprosjekt, og det er støttet av Gjensidigestiftelsen. Nasjonalforeningen for folkehelsen samarbeider med kommunene for å rekruttere frivillige til innsats i folkehelsearbeidet, og her har Møre og Romsdal oppnådd gode resultater.



Molde kommune og Molde FK som piloter

Målsettingen med prosjektet er å invitere til et samarbeid mellom ulike aktører, kommunene og frivilligheten. Målet er å bidra til aktivitet, inkludering, bekjempe utenforskap og jobbe for god folkehelse, gjennom et slikt samarbeid. Det skal utarbeides en samarbeidsmodell. Denne modellen vil andre organisasjoner kunne dra nytte av senere, i sitt samarbeid med kommunen og andre frivillige organisasjoner. I dette prosjektet er Molde kommune pilotkommune. Molde fotballklubb deltar også aktivt i prosjektet, på mange forskjellige måter.

- Fotballklubben har lagt ned en fenomenal innsats, og det oppleves som utrolig positivt, sier Gulseth.

Her kan man se for seg å få med kommuner, flere fotballag og andre idrettsorganisasjoner etter hvert. Alle har jo også interesse av å jobbe for god folkehelse.



Lang og stolt historie

Nasjonalforeningen for folkehelsen har både demensforeninger og helselag som underavdelinger. Men Surnadal demensforening og helselag er faktisk det eneste laget i landet som har både "demensforening" og "helselag" i navnet sitt.

- Surnadal demensforening og helselag har en lang og stolt historie, forteller Gulseth. - Laget ble dannet i 1910, samme år som hovedforeningen ble grunnlagt.

Hun har merket seg at lokalforeningen i Surnadal har vært utrolig dyktige på innsamlinger. De har markert seg særlig godt under den årlige demensaksjonen, der de samarbeider med Åsgard helselag. Og de har en avtale med russen ved Surnadal vidaregåande skole, som stiller opp som bøssebærer under demensaksjonen hvert år.



Ikke bare demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen sine to store merkesaker er demens og hjerte- og karsykdommer. Else Marie Gulseth synes likevel det er viktig å få fram at foreningen jobber med hele livsløpet, fra vugge til grav. Her er det helsen som står i fokus. Foreningen jobber med forskning og forebyggende arbeid, og dette mener de er veldig viktig. Kosthold og aktivitet er selvsagt viktige stikkord i denne sammenhengen.

Foreningen har en del nasjonale aktiviteter, som f.eks. "Hopp for hjertet"; konkurranser i tauhopping der ca halvparten av landets barneskoler deltar. Her er det innlagt aktiviteter som fremmer læring i flere fag, både matematikk, statistikk og engelsk, for å nevne noe. Foreningen gir også tilskudd til lokale aktiviteter som fremmer folkehelsen.



Bli demensvenn!

Damene i Surnadal demensforening og helselag vil gjerne oppfordre folk til å bli demensvenn. Dersom du synes dette høres interessant ut er det bare å ta kontakt for informasjon. Nye medlemmer ønskes også hjertelig velkommen!



Bildet over: F.v. Heidrun Solstad, ordfører Lilly Gunn Nyheim, Borghild Husby Kvande, Else Brandvoll Andresen, Liv Botten, Else Marie Gulseth og Liv Synnøve Hoel.