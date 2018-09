Første trinn ved Stangvik Oppvekstsenter

Bildet over: Foran fra venstre: Alvin Haga, Lars Bastian Søyseth, Oda Solem Måøy, Lars Arne Andreassen Moe og Idun Solem Måøy. Bak fra venstre: Olve Moen Strand, Signe Stenberg, Ingeborg åsbø, Odin Kvendset, Liv Hedvig Brakstad og Ola Vikan.

Musikklærer Elisabet Husby er også fiolinist, og det var tydelig populært blant elevene at hun hadde fiolinen framme. Elisabet Husby forteller at barna har blitt veldig flinke til å følge med og delta i timene siden de startet på skolen.

Signe fortalte på spørsmål om hva de har lært, at de allerede har lært mange bokstaver, blant annet bokstaven s, og det var hun tydelig fornøyd med. Hele gjengen var også enige om at det var veldig gøy med musikk og fiolin, og kanskje ekstra stas når Elisabet spilte på Ukulele. Ellers var alle i klassen enige om at friminuttene var det aller morsomste på skolen, og spesielt moro å disse, syntes noen av elevene.

Det er Aud Krangnes som er klassestyrer for 1. trinnet ved Stangvik Oppvekstsenter.



Det er en blid og aktiv gjeng som startet på Stangvik Oppvekstsenter i høst. Bakerst på bildet står lærer Elisabet Husby.