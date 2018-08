Første skoledag for store og små

De 24 seksåringene hadde nylig fått omvisning i Rindalshuset og på uteområdet av lærere Mona Bolme Nonstad og Mari Romundstad da Trollheimsporten kom på besøk. Turen gikk så tilbake inn på klasserommet. Å stille seg på rekke (og være stille og rolig der), gå rolig inn i gangen, kle av seg selv samt ta seg inn på sin tilegnede plass i klasserommet - alt i ordnede former - er slett ingen enkel oppgave for en seksåring å skulle løse helt på egen hånd!

Inne i klasserommet var særlig ett viktig spørsmål på alles lepper: "Når skal vi leke oss?" Friminuttet var i sikte, men lærer Mona kunne først fortelle at alle skulle få hver sin ukeplan med lekser, noe som overraskende på en gutt på høyre flanke; "Må vi gjøre skole hjemme også?!"

Andre tok nyheten om lekser med knusende ro, for "Jeg har fått lekser av bestemor!"

Fokusert ungdom

I tillegg til et besøk innom de 24 på grunnskolens første trinn, slo vi av en prat med fem som mandag tok fatt på det siste. Anny Synnøve Løfaldli, Anna Heggem og Inge Ålbu, Maja Mogset og Even Bakken hadde nemlig sin første dag på 10. trinn. De husker riktignok godt sin første skoledag.

- Jeg husker at jeg gledet meg til å få begynne på skolen. Jeg følte meg så stor, men når jeg ser tilbake på det nå så er det jo ikke så stor forskjell på barnehagebarna og førsteklassingene, smiler Inge.

Etter ni års grunnskole er femtenåringene nå klare for siste innspurt. Samtlige har det allerede klart for seg at det kommende året vil kreve mye: mer seriøst fokus og mye arbeid.

- Jeg tror det skal gå ganske greit, men jeg gleder meg til å bli ferdig med grunnskolen og kunne velge selv, sier Inge. Han skal søke elektrofag til neste år, og den mer langsiktige planen er å få seg jobb som automatiker på Orkanger.

Anna er fortsatt usikker på hva fremtiden vil bringe, men med studiespesialisering eller helse- og oppvekstfag med påbygg holder hun mulighetene åpne. Også Even mener det er viktig med studiespesialisering, men vil samtidig drive med det som ligger hans hjerte nærmest, nemlig idrett. Han blir derfor med all sannsynlighet å finne på idrettsfag på Follo.

- Det skal bli godt å bli ferdig med grunnskolen, for da er jeg nærmere det å komme meg ut i arbeid, sier Anny Synnøve. Hun tar sikte på å bli sykepleier, og vil søke studiespesialisering i Surnadal, for det er nærmest hjemme.

Maja, derimot, er fast bestemt på å gå videregående enten i Trondheim eller Oslo. Etter planen er hun nå kun halvveis i utdanningsløpet sitt - hun skal nemlig bli barnelege.

- Man må jobbe seriøst for å nå målene for framtida, fastslår Maja.

Bak f.v.: Anny Synnøve Løfaldli, Anna Heggem og Inge Ålbu. Foran: Maja Mogset og Even Bakken.

Førsteklassingene på Rindal skole: Erik Berggård, Olai Bolme Bjørnbeth, Ina Lovise Bye Halsetrønning, Lovise Jacobsen, Solvår Jacobsen, Nora Jonli, Tiril Jonli-Anshus, Sofia Okstad Landsem, Piera Langli, Marius Gulla Løfaldli, Nora Snøsen Løseth, Trond Alan Moeykens, Elisabet Rausandhaug, Olai Børset Rist, Sondre Landstad Røen, Trym Halgunset Røen, Amanda Sellie-Elshaug, Lucas Solberg-Røen, Hanna Stenseng, Ola Stortiset, Kristin Svanem, Tobias Talgø, Rawan Mohamad Zakaria og Mille Øyen.