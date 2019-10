Første rindaling på fylkestinget i Trøndelag

Ola T Heggem er den første representanten fra Rindal på fylkestinget i Trøndelag.



- Jeg gleder meg til dette!

Ola T Heggem føler seg svært godt mottatt på fylkestinget.

- Rindal ble spesielt ønsket velkommen, og vi ble nevnt i flere sammenhenger, sier han.

Heggem er nå valgt som 1. vara i vegutvalget, etter eget ønske, og han er innkalt til en samling for hovedutvalgene på Steinkjer om to uker.

- Jeg synes jeg fikk en god start som 1. vara, og en god start for Rindal på fylkestinget. Jeg kjenner jo de fleste fra før, og mange kjenner meg. Jeg gleder meg til dette. Jeg skal jobbe best mulig for Trøndelag, og jeg lover å ikke glemme hvor jeg kommer fra, sier han.



Fra mottakelsen i Erkebispegården onsdag kveld, der Rindal ble ønsket velkommen av fylkesordfører Tore O. Sandvik.



Her er Ola T i full gang med folkevalgtopplæring, sammen med Kari Anita Furunes fra Meråker kommune.

Alle foto: Guri Heggem (fylkestingsrepresentant og 25% rindaling)