Første hjemmetap på over to år

Rindal spilte ingen stor kamp og selv om også hjemmelaget hadde sjanser til å score var det Flatås som var jevnt over best kampen igjennom. Flere mål ble det ikke og dermed vant Flatås fortjent 0-1, og Rindal gikk på det første hjemmetapet på over to år.

Det var ikke mye som stemte for Rindal i dag, men guttene er klar for å kjempe seg til seier neste søndag. Da kommer KIL/Hemne 2 på besøk på Skogsletta.

Disse spilte for Rindal i dag:

Anders Grytbakk, Jørgen Gjerstad, Sondre Aune, Jo Trønsdal Bævre, Håkon Mikkelsen, Henrik Folden, Magnus Eriksen, Steinar Møller, Aksel Norli, Torstein Heggem, Anders Nerbu Løfald, Brage Storholt, Sander Landsem Kattem, Jostein Landsem, Roy Bolme.

Tekst og foto: Øyvind Dalen