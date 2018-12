Førjulstid hos Bygger'n Rindal

Bildet over: Ingrid Røen, Vegard Karlstrøm, Jon Børset og Ingebrigt Løfald.



Setter pris på gode og trofaste kunder

Bygger'n Rindal ligger i industriområdet i Bjergen, og er ikke så godt synlig for forbipasserende. Men det er en fullverdig byggevarebutikk med konkurransedyktige priser. De har sine trofaste kunder, både private og håndverksbedrifter. I tillegg er det stadig flere høttrindalinger som handler her.

I butikken møter du fire blide og serviceorienterte selgere. Det er Ingrid Røen, Kent Johnson, Vegard Karlstrøm og daglig leder Ingebrigt Løfald. De legger vekt på å ha en trivelig butikk og yte ekstra god service både til lokalkunder, hytteeiere og bedrifter.

- Vi setter stor pris på å ha en lojal kundekrets. Det er viktig for å kunne drive byggevarebutikk på et lite sted som Rindal, sier Ingebrigt Løfald. - Til og med en og annen surnadaling stikker innom av og til, og det er jo ekstra hyggelig, smiler han.



Vil gjerne se flere kvinner i butikken

Ingrid Røen synes det er hyggelig at mange stikker innom butikken, både lokale og hyttefolk. Men hun savner flere kvinner. Hun oppfordrer gjerne damer til å komme og se på utvalget. Her finnes jo alt som trengs til oppussing; maling, gulv, verktøy og utstyr til hjemmet.



Slutter etter 13 år i bedriften

Butikken har hatt stabil bemanning de siste åra, men nå slutter Jon Børset, etter til sammen 13 år i bedriften. Kollegene sier at de er virkelig lei seg for at Jon slutter, men de håper selvsagt at han lykkes i sin nye jobb som selvstendig næringsdrivende. Jon er bonde og driver i tillegg med leiekjøring, som brøyting, sammen med Yngve Røøyen.



Trives godt i ny jobb

Det er Vegard Karlstrøm som erstatter Jon Børset hos Bygger'n. Han tar over ansvaret for proffkundene. Han har allsidig erfaring som håndverker fra før, og det kommer godt med i denne jobben. Han har jobbet hos T-komponent, Murmester Skjølsvold, VIBO og Tørset malerservice tidligere.

- Vegard er blid og utadvendt. Det setter vi pris på, sier Ingrid Røen.

Det er mye å sette seg inn i i den nye jobben, men det har gått veldig bra, synes Vegard. Han setter pris på at Jon fortsatt er med enkelte dager i en overgangsperiode, og han trives veldig godt på den nye arbeidsplassen.

- Det trivelige folk som jobber her, og trivelige folk som kommer innom, smiler han.



Jon Børset (i midten) har fortsatt kontroll på logistikken, sammen med Morten Løset og Vegard Karlstrøm.



Mange næringslivskunder

I tillegg til de private som handler her har butikken også mange industri- og profesjonelle kunder. Mange snekkere stikker innom, og noen ganger har de tid til en prat og en kaffekopp. De største kundene er Rindalshytter AS, VIBO Entreprenør AS, Rindals-Tre AS, Byggmester Lars Helgetun, Børset Bygg AS, Merbygg AS, for å nevne noen. Det siste året har også Br. Svendsen AS i Halsa blitt en av de store faste kundene.



Tilbyr hjemkjøring av varer

Bygger'n tilbyr også hjemkjøring av varer en gang i uka. Butikken har en lastebil, som de eier sammen med Rindalshytter AS. Morten Løset er fast sjåfør. Han kjører varer for Bygger'n hver tirsdag, og ellers kjører han for Rindalshytter. Bygger'n Rindal låner også ut bilhengere ved behov.



Bygger'n Rindal har lastebil sammen med Rindalshytter og tilbyr hjemkjøring av varer en gang i uka. F.v. Morten Løset og Kent Johnson.



Yter litt ekstra på service

Flere hytteeiere setter pris på den ekstra servicen, og har blitt faste kunder hos den lokale byggevarebutikken. Ingebrigt Løfald forteller at de kan pakke varer ferdig på henger etter avtale, og at den eventuelt kan hentes etter stengetid, dersom kunden ikke rekker det før. Mange av høttrindalingene kommer jo fra Trondheimsområdet, og kjører forbi mange byggevarebutikker ut fra byen på vei til Rindal, så den lokale butikken må selvsagt yte det lille ekstra på service.



Skaffer det aller meste

Det er mange gode julegavetips i butikken nå. Her finner du noe for enhver smak, som leker, verktøy, og arbeids- og fritidsklær. Ellers kan det meste skaffes. Ofte kan varer leveres på dagen fra lageret i Trondheim. Og alle er hjertelig velkommen innom Bygger'n i førjulstida!

Bygger'n Rindal benytter anledningen til å ønske alle gamle og nye kunder en riktig god jul og et godt nytt år!



Bygger'n Rindal er medlem av Trollheimsporten