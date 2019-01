Føniks vask og rens med ny tøyrensavtale

Føniks vask og rens melder følgende:

"FORTVIL IKKE – VI HAR FUNNET LØSNINGEN!

Selv om vi har sluttet å rense tøy selv, så syntes vi det var for ille at det ikke lenger skulle være mulig å få levert tøy til rens i Surnadal. Vi har derfor inngått avtale med Orkanger Kjemiske Renseri. Første uke i hver måned kan dere levere rensetøy til oss, så frakter vi det videre til Orkanger for rens. For at det ikke skal bli for travelt for dem, må vi nok ha litt lengre innleveringstid enn tidligere. Det vil derfor bli slik at rensetøyet skal være klart for henting her hos oss igjen andre uka i påfølgende måned.

Skulle det dukke opp en hendelse hvor du trenger dressen på kort varsel, så kan vi fortsatt fjerne flesteparten av flekkene og fikse den opp for deg, slik at du allikevel kan se helt strålende ut.

Dette trer i kraft allerede første uka på februar.

PS! Vi renser fortsatt gulvtepper og vasker alle tekstiler som vaskes kan!"

Føniks vask og rens er medlem av Trollheimsporten.