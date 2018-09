Følsomt og vakkert mesterverk

Stabat Mater Dolorosa (latin for «Stod der moren, fylt av smerte») er en katolsk hymne fra 1200-tallet. Teksten skildrer Marias lidelser under korsfestelsen av sønnen Jesus Kristus. En rekke komponister har tonesatt Stabat Mater, også Kjetil Bjerkestrand, som skrev dette til Oslo kammermusikkfestival i fjor. Det er et verk for vokal (Live Maria Roggen), fiolin (Arve Tellefsen), strykekvartett (Festivalkvartetten) og to minimooger (synthesizere).

Festivalkvartetten består av Alex Robson (fiolin), Bård Monsen (fiolin), Anders Rensvik (bratsj) og Ole Eirik Ree (cello).

«Switched on Bach» var det første studioalbumet til den amerikanske musikeren og komponisten Wendy Carlos, utgitt i 1968. Det er en samling komposisjoner av Johann Sebastian Bach spilt på Moog synthesizer. I år er det 50 års jubileum for Switched on Bach.

Kjetil Bjerkestrand (63) er både musiker, komponist, arrangør og plateprodusent. Han har arrangert musikk for verdenskjente artister som Ray Charles, Ian Hunter, Sissel Kyrkjebø og a-ha, og har deltatt på innspillinger med blant annet Dance With A Stranger, DumDum Boys, TNT, Bobbysocks, Bjørn Eidsvåg og Carola Häggkvist. Bjerkestrand har også laget musikk til flere filmer, TV-serier og historiske spill.

Live Maria Roggen (40) er jazzvokalist , tekstforfatter og komponist, og har vunnet Spellemannsprisen både som vokalist i jazzgruppa Come Shine og med soloplaten Circuit songs. Live er også for mange kjent som sanger og komponist i vokalensemblet Trondheim Voices.

Arve Tellefsen trenger neppe noen presentasjon. Den 82 år gamle fiolinisten fra Trondheim er godt kjent i både inn- og utland, og i løpet av en mangeårig solistkarriere har han spilt med flere av verdens fremste orkestre og dirigenter. Han har utgitt flere plater og mottatt mange priser, blant annet hedersprisen under Spellemannsprisen 2016.

Storslagent og vakkert i Storstuå

Onsdag kveld var dette stjernegalleriet samlet i Storstuå i Surnadal kulturhus, som en del av Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival (KKKK) som arrangeres i perioden 10. - 23. september. Enemblet er i verdensklasse i sin sjanger, og vokalist Live Maria Roggen er som skapt for dette konseptet med sin stemmeprakt.

Konserten var delt i to avdelinger, hvor den første var viet Johann Sebastian Bach. Orkesteret, med en opplagt Arve Tellefsen i spissen, innledet konserten med en vakker fremføring av "Air". Mange låtskrivere har vært inspirert av Bach, noe britiske Procol Harum er et godt eksempel på. Det kom godt frem da orkesteret fremførte Harums monsterhit "A Whiter Shade of Pale" og "Air" samtidig.

Publikum fikk også høre en flott versjon av Stings "You Only Cross My Mind in Winter" og Paul Simons " American Tune", som begge tydelig er inspirert av musikken til Bach.

- Disse artistene har laget versjoner av Bachs komposisjoner, og de har gjort det i dyp respekt, sier Bjerkestrand.

Skrev sitt egen rekviem

Konsertens andre del bestod av hymnen Stabat Mater Dolorosa, som Kjetil Bjerkstrand har tonesatt. Dette er et verk som betyr noe helt spesielt for Bjerkestrand som skrev rekviemet - dødsmessen - mens han kjempet en hard kamp mot alvorlig kreftsykdom.

- Dette er et veldig personlig verk, med et alvorlig budskap, sier Bjerkestrand.

De drøyt 100 som møtte opp i Storstuå onsdag kveld fikk med seg en stemningsfull, sterk og sårbar konsert fremført på en slik måte at det fungerte som balsam for sjelen. Det hele anført av en imponerende sprek 82-åring. Vi tar av oss hatten, og takker for opplevelsen!