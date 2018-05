Følg Holmenkollstafetten

Holmenkollstafetten arrangeres av Idrettsklubben Tjalve og har blitt arrangert siden 1923. Stafetten er cirka 18 kilometer lang, og er på totalt 15 etapper. Start og mål er på Bislett stadion.

Rindal IL rykket ned i fjor, men fikk likevel tildelt plass i eliteklassen på grunn av en ny regel som sier at når lag som er kvalifisert for eliteklassen ikke er påmeldt innen 27.april, tilbys plassen(e) til de i klasse 2 som har best tid. Fire lag som skulle ha løpt i elite stiller ikke, dermed takket Rindal, Tyrving og BUL ja til å starte i eliteklassen.

De 16 beste lagene berger plassen i eliteserieklassen.

Rindal stiller med 10 «nye» løpere sammenlignet med i fjor, 3 av disse er debutanter, mens de øvrige sju har deltatt i Kollen tidligere.



Årets lag ser slik ut:

1. 1.200m Anders Boye

2. 1.130m Helge Langen

3. 600m David Sommervold

4. 1.910m Kristian Woldvik

5. 1.260m Steinar Bøe

6. 1.240m Andreas D Wærnes

7. 1.790m Kristian E Forbord

8. 1.810m Per Wirèhn

9. 630m Stian Oldervik

10. 2.840m Tarjei M Mårdalen

11. 1.530m Joachim Tranvåg

12. 370m Erik Kårvatn

13. 1.080m Sigmund Ofstad

14. 740m Erik Løfald

15. 500m Sigurd Fagerholt

Stafetten sendes på TV2 Sportskanalen fra kl 13.30. Rindal starter kl 14.25.

Resultatene oppdateres fortløpende på Eqtime sin nettside

Les mer om stafetten på www.holmenkollstafetten.no

Arkivfoto