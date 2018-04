Føler seg klar for større utfordringer

Surnadal/Søya/Todalen får en tøff start på 2. divisjon. KIL/Hemne rykket ned fra 1. divisjon i fjor, og er soleklare favoritter foran lørdagens kamp på AMFI Park. Ingvild Berg er klar på at det blir en tøff sesong, men at ingen skal få komme til Syltøran uten å måtte kjempe hardt for poengene.

- Vi har som ambisjon å berge plassen i divisjonen, og på Syltøran skal vi bestemme. Vi har mange unge spillere, og spillet vil helt sikkert variere fra kamp til kamp. Det er en enorm forskjell fra 3. til 2. divisjon, og vi spiller i en meget god avdeling. Vi håper likevel at vi skal bite godt fra oss, sier Berg som trener laget sammen med Henrik "Henne" Aasbø.

Spillertroppen til Surnadal/Søya/Todalen har siden i fjor blitt forsterket med Ragnhild Smevoll (comeback etter spill for Nidelv), Mari Gjul (overgang fra Sunndal) og Anne Biret Holmestrand (overgang fra Nidelv). Sistnevnte er et nytt bekjentskap for surnadalspublikummet. Hun kommer opprinnelig fra Karasjok, men spilte i fjor på 2. divisjonslaget til Nidelv sammen med Smevoll. Hun har tidligere spilt på samelandslaget sammen med Ingvild Berg.

I en treningskamp for noen uker siden pådro Ingrid Bæverfjord seg en alvorlig kneskade, og er trolig ute hele sesongen. I tillegg er Andrea Naustbakk ute med skade frem til sommeren. Ragnhild Snekvik og Eline Børmark er elever på folkehøgskole, og er ikke på plass før midten av mai.

- Vi har mange spennende hospitanter i spillegruppa som vi helt sikkert vil benytte oss av i løpet av sesongen, sier Berg.

Lagkaptein Ane Mogstad forteller at jentene gleder seg til seriestart, men at det kribler litt ekstra i magen før møtet med 2. divisjon.

- Vi har trent godt gjennom vinteren, men det har vært en utfordring at vi ikke har fått spilt treningskamper med fullt mannskap. Likevel føler jeg at vi er godt forberedt, og stemningen i gruppa er god. Vi er selvsagt spente på hva som møter oss, men vi er klare for å ta utfordringen. Vi skal gjøre alt vi kan for å berge plassen, og har tro på at vi skal klare det, sier hun.

Lørdag klokken 14.00 sparkes sesongen i gang på AMFI Park, og Surnadal/Søya/Todalen får altså besøk av solide KIL/Hemne.

- Vi er "underdogs" i den kampen, har ingenting å tape og kan spille med lave skuldre. Vi gleder oss, sier lagkapteinen.



Gro Jeanette Gjørsvik (t.v), Ingvild Berg og Ane Mogstad blir med sin erfaring viktige brikker på årets damelag

Surnadal/Søya/Todalen skal spille i avdeling 6 sammen med Byåsen KF 2, FK Fortuna, Herd, KIL/Hemne, Molde, Nardo, Orkanger, Sunndal og Trondheims-Ørn 2.

Se terminliste og tabell her

Surnadal/Søya/Todalen vil sesongen 2018 bestå av:

Eline Børmark

Kristine Mikkelsen

Ida Ranes

Karen Grytskog Skralthaug

Ingrid Bæverfjord (langtidsskadet)

Veronica Thunestveit Aasgård

Anne Biret Holmestrand

Andrea Naustbakk (ute med skade frem til sommeren)

Marte Næss

Lone Kvande Brøske

Else Vaseng Kvammen

Ine Fiske

Ane Mogstad

Ingvild Berg

Marte Nes

Elise Einum

Ragnhild Smevoll

Emma Sæther

Hedda Aasbø

Gro Jeanette Gjørsvik

Thea Holten

Mari Gjul

Marit Ingeborg Ansnes

Ragnhild Snekvik

Alice Naustbakk



Fra venstre: Ingvild Berg, Gro Jeanette Gjørsvik, Kristine Mikkelsen, Marit Ingeborg Ansnes , Ane Mogstad, Alice Naustbakk, Emma Sæther, Marte Nes, Lone Kvande Brøske, Thea Holten og Mari Gjul.