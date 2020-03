Flytter legevakta i Orkdalsregionen for å hindre spredning av kornona

På grunn av pandemi gjøres det nå tiltak for legevaktsordningen for Orkdalsregionen. St. Olavs vurderer det som ikke forsvarlig å drifte legevakt i lokalene til sykehuset på grunn av potensiell smittefare.

Dette skriver Orkland kommune i en pressemelding.

Lørdag 14. mars vil legevakt være på Orkdal legesenter og på søndag 15. mars på Fannrem legesenter. Åpningstid være kl. 08:00-23:00.

St. Olavs ønsker å holde Orkdal sykehus korona-fritt som ledd i smittevernarbeid. I dag drifter St. Olavs en legevaktsordning på vegne av 8 kommuner i Orkdalsregionen m.m.



Kommunene dette gjelder er:

Heim, Rindal, Rennebu, Surnadal, Hitra, Frøya, Skaun og Orkland

Kommunene har hatt dialog med St. Olavs og kommet fram til følgende midlertidige ordning:

Kontakttelefon legevakt blir som før, tlf 116 117 (minner om at mange kommuner har opprettet egne telefonnummer for spørsmål knyttet til Korona)

Fra kl. 23:00 - 08:00 fredag, lørdag og søndag er legevakten på St. Olavs på Orkdal sjukehus (13. til 15. mars) Endret - se nedenfor

Fra kl. 08:00 - 23:00 alle dager blir legevakt i egen kommune (14. til 27. mars)

Oppdatering kl.22:23 fredag: Lørdag 14. mars vil legevakt være på Orkdal legesenter og på søndag 15. mars på Fannrem legesenter. Åpningstid være kl. 08:00-23:00. Det er viktig innbyggerne henvender seg som normalt til legevaktsentralen på 116 117. De som blir vurdert og har behov for legetime vil få et tidspunkt de skal møte opp. Det er ikke anledning til å møte opp på disse to lokasjonene uten time. Vi kommer tilbake med informasjon i løpet av helga om lokasjon(er) for neste uke.



Fra 16. mars blir også legevakt på natt flyttet til en annen lokasjon.



