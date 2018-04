Floyd åpner i Surnadal

Bildet over: Fra venstre: Tori Thøgersen, Anita T. E. Blekken og Bente Edvardsen ønsker deg velkommen til Floyd Surnadal.

- Her kan både Hedda på 14 og Ella på 67 finne noe, lover hun.

Og vi tviler ikke: Bente Edvardsen har en solid fartstid i den lokale klesbransjen, og vet hvilke klær folk i Surnadal og omegn liker. Den nye klesbutikken vil i tillegg til klesmerket Floyd også føre velrenommerte merker som Fransa og Lee. Her kan du finne klær til alle anledninger, men også en del tilbehør.

Bente Edvardsen forteller at de før jul hadde en Floyd «pop up-butikk» på senteret for å teste ut interessen for klærne, og at responsen ble bra. Dette resulterte i at det ble innledet et permanent samarbeid med kleskjeda Floyd. Amfi stilte seg positiv til planene, og to lokaler ble bygd om til ett romslig, nytt og oppgradert butikklokale. Nå gleder butikkpersonalet seg til å vise fram den nye butikken og vårens klær.

Anita T. E. Blekken er ansatt som butikksjef ved den nye Floyd-butikken. Hun har arbeidet i flere butikker på Amfi-senteret, sist på Kitch’n, så mange vil kjenne henne fra før. Hun får hjelp av Tori Thøgersen, surnadaling som nå er tilbake fra England og arbeid i klesbransjen der. Kundene kan derfor vente seg god sørvis hvis de tar turen innom.



Disse damene møter deg i butikken. Tori Thøgersen (t.v.) og butikksjef Anita T. E. Blekken.



Mange plagg er allerede på plass i de nye butikklokalene der personalet nå arbeider under høytrykk før åpningen på torsdag.