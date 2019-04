Flotte forhold for skiturer

Foto: Mot Bolmsetrin og Ura (Foto: Håkon Solvik)

Rindal:



5. april. Foto: Rune Løfald

Sentrum, lysløypa: 13.04: Lysløypa ble kjørt fredag, før maskina ble flyttet til Grønlivatnet.

Åsan: Det skal fortsatt være fine forhold oppover Åsainn etter kjøring sist helg. Åsainn blir kjørt med skuter i påska. Se Loyper.net.

Klikk her for å se webkamera på Igltjønna Skistadion.

Grønlifeltet/Furuhaugmarka: 11.04: I påska blir idrettslagets tråkkemaskin stasjonert i Furuhaugmarka. Se loyper.net!

Rindal IL Ski er ansvarlig for løypekjøring ved Tjønna, Åsainn og Furuhaugmarka. Du kan gi din støtte til denne kjøringa på VIPPS-nr 506182 (Rindal IL Ski - Løypeavgift). Les mer her!

Helgetunmarka: 11.04: Det ligger an til en praktfull start på påska og Helgetunmarka grunneierlag er klar for å legge til rette for fine skiturer i marka. Det er nå blitt hardt i løypene siden sist helg, og det vil nå bli brukt fres og nye spor blir kjørt på lørdag. Følg med på loyper.net, eller Helgetunmarka.com.

Det begynner å bli en lang sesong - siden november, og slik tilrettelegging koster. De som ønsker å bidra til løypekjøringa kan bruke Vipps nummer 557236 eller konto nr. 4111.43.40136. .

God påske Helgetunmarka grunneierlag.

Sætra: 25.01: Nå er det scooterspor fra Setra til Snausvatnet. Begynner på traseen mot post 4 i løpet av helga.



Tørsetmarka: 17.04: Onsdag kveld er løypene nyoppkjørte av denne dyktige sjåføren vår, John Rognskog.

For mere info i påsken, følg med på loyper.net

God påske



Garbergsfjellet 4. april (Foto: Håvard Norli)

Rørvatnet/Garbergfjellet:

03.04: Det er nå kjørt spor med scooter fra parkeringsplassen i Rørdalen, over Langvatnet opp til Merratjønna, og ned til Storås. Bra med snø, og Kjempefine forhold.

04.04: Løypene fra Haugen - Rørdalen og helt opp til hytta på Garbergsfjellet er kjørt med tråkkemaskin. Det ble også kjørt nesten helt fram til lysløypa på Storås idag. Fine forhold for en fin skitur 😎 👍





Fossdalen: 06.04: Nykjørte løyper til Stortjønna og trimboksen i Fossdalen (Foto: Geir Salberg)

Løfaldfjella: 15.03: Kjørt spor fra Hafella til Seterlia fredag! Parkering på Hafella mot bet av 50.- kr. Vipps.

Langlimarka – Bolmsetrene: 13.04: Det er i dag kjørt spor i Langlimarka fra toppen av Seterlia til Bolmsetrin.

12.04: Bjørnsleet til Bolmsetrin blir oppkjørt etter vær og føreforhold i hele påska!

Her på Trollheimsporten kan du sjekke været direkte! Ved å klikke her, kan du klikke deg videre til mange lokale webkameraer!

Surnadal:

Øvre Surnadal: 14.03: Lysløypa er oppkjørt! Se loyper.net og Facebooksida til ØSIL.



Nordmarka 9.03.19 (Olav Rønning)

Nordmarka skisenter : 11.04: Lysløypa er kjørt opp.

30.03: Spor til Løålikjølen kjørt lørdag! Se også loyper.net og skisporet.no .



Strengenløyper (Foto fra Strengenløyper)

IL Søya sine løyper på Vang: 13.04: Det er kjempeforhold i hele Strengenløyper og resten av Strengenområdet. Først må en gå ca 1 km på føttene, før en tar på skiene. Se loyper.net og skisporet.no for løypekart og oppdatert løypekjøring.

Se også nettsida Strengenløyper til Idrettslaget Søya!

Todalen, Tjønnmyran: 28.03: Løypa er oppkjørt, se loyper.net!





Surnadal Alpinsenter, Sæterlia:

Se facebooksida som blir oppdatert jamt.

Nerskogen Skisenter

11.04: Facebooksiden til Nerskogen Skisenter melder at skisenteret har åpent alle dager i påska kl.11.00 - 17.00.

Det meldes om flotte forhold både i løyper og bakker.

NYTT: Nytt web-kamera på Nerskogen: Vitnett

Avisa Sør-Trøndelag skriver om Nerskogen Skisenter nederst i denne artikkelen!



Nerskogen har også fine løyper for bortoverski. Her fra Leverdalen. Foto: Anne Kristiansen Rønning.



Fagerlivollen​ 260119 (Olav)



Her ser vi både Honnstadknyken og Skåkleiva med hytta på Garbergsfjellet heilt til høgre (Arkivbilde).

Trollheimsporten ønsker å holde dere orientert om forholda i de ulike områda. Vi tar gjerne imot oppdateringer og deler disse på denne sida - bruk redaktor@trollheimsporten.no!