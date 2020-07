Flere lokale til start på Leangen

Danny Delight til Irene Løfaldli leverte som vanlig et fint løp, og kom på 4.plass med tiden 1,16,8. Per Einar Sørmo er fast kusk på denne.



Nils Stokke startet med begge sine hester, og der klarte Odins Blessa en 6.plass på 1,27,4. Stormare leter litt etter formen, og det ble disk for galopp denne gangen.



Soprano til Team Sirius, trener Lars Ole Harang nådde ikke helt opp, men satte ny rekord med tiden 1,30,0.



Tekst: Mads Løfaldli

Bilde: Skjermdump fra www.rikstoto.no