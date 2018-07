Flere lokale lag seiret i dag

Foto over: Surnadal IL Fotball.

Surnadal J13 vant 2-0 over Skjold IL, og J14-laget vant 2-1 over Bergen Nord FK. Surnadal J16 vant hele 4-0 over Bremnes IL 2, og G14 Surnadal/Søya tok sin andre seier og vant 3-1 over Hamna IL.

Surnadal G18/19 gikk på et en smell da de tapte 7-0 mot Oppsal IL Fotball.

Rindal IL G18/19 tok en god seier på 4-2 over Ridabu IL 2.

Surnadal G16 skal spille mot Porsanger og kampen blir vist på TV 2 Sportskanalen 10:30.

Surnadal G16 tapte 5-2 mot Mathare United.