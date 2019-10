Flere instruktører

Jentenes arbeidsoppgaver var å stelle og trene travhester på toppnivå, i tillegg til å reise rundt på travløp for å konkurrere. Hester på dette nivået blir trent og behandlet som toppidrettsutøvere, og trenes veldig systematisk med pulsmåler og laktat-prøver.



Ved siden av all trening av hest og konkurranser har Erika og Eirin også tilbragt mange timer på treningssentret. De har alltid vært aktive og trent når tiden har strekt til. Under oppholdet i Sundsvall ble de introdusert for Crossfit, og de ble begge «bitt av basillen». ‘

Crossfit er en treningsform som passer like bra for utrente som for trente, for gamle og for unge. Crossfit kan tilpasses alle. Der de trente i Sverige var de en stor gjeng som kjørte crossfit-økter sammen. Den yngste var 14 år og den eldste var nærmere 70 år. De opplevde Crossfit-miljøet som helt fantastisk.

Crossfit kombinerer høy intensitet, funksjonell trening, vektløfting og styrkeløft. En typisk Crossfit-økt kan f.eks bestå av eksplosive øvelser gjort i sirkeltrening med lite eller ingen pauser mellom settene. Dette kaller vi en typisk WOD, som betyr «Workout of the day».

Crossfit er for alle!

Ny treningsform, X-fit

Ved Trollheimen Treningssenter vil Eirin og Erika veilede deltagerne gjennom fellestimer på torsdager kl. 1900. Øktene vil være tydelig inspirert av deres erfaringer med Crossfit.

Disse timene som vi har valgt å kalle X-FIT, vil bli tilrettelagt for alle. Her stilles det ingen krav til bakgrunn og erfaring. Timene vil vare rundt 35 minutter, hvorav de 10 første minuttene vil bestå av teknikkveiledning. De neste 25 minuttene vil foregå med svært høyt tempo.

Ønsker du å teste denne treningsformen, meld deg på via Trollheimen Treningssenters nettsider: https://www.trolltrening.no/booking-timer/ .

Til å begynne med vil vi ha et tak på 12 deltagere pr. time.

Første trening blir torsdag 31.oktober kl. 19.00. De to første torsdagene vil være gratis for alle!!

Håper vi sees på torsdag 😊

Tekst/foto: Trollheimen Treningssenter