Flere hendelser i løpet av helga

Politiførstebetjent Ola Dalsegg ved Surnadal og Rindal lensmannskontor oppsummerer helga.

Fredag ble det utstedt et forelegg i Surnadal for kjøring uten gyldig førerkort. I dette tilfellet hadde ikke bilføren gyldig førerkort for en så tung henger som den han kjørte med.

Lørdag kveld skjedde et trafikkuhell i Rindal i forbindelse med at en bil fikk motorstopp. En annen fører stoppet for å hjelpe. En tredje bil klarte ikke å stoppe, og kjørte på de to andre. Her oppsto en mindre personskade, og vedkommende ble tatt med til sykehuset i Orkdal.

Natt til søndag fikk politiet melding om en voldshendelse med personskade i Rindal. Politiet har nettopp startet etterforskning i denne saken og skal foreta vitneavhør. De vil derfor ikke si noe mer om denne saken foreløpig.

Ola Dalsegg minner om at det fortsatt er mange trafikkuhell på veiene, og oppfordrer nok en gang alle om å kjøre etter forholdene. Dette gjelder også med tanke på viltpåkjørsler. Det er mye vilt som krysser veiene.