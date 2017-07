Flere deltakere på Småtrolluka Pluss

God trenerkompetanse

Gunnar Halle er har vært fotballproff i England, og er nå landslagstrener for ungdomslandslaget G15-17. Han har vært med i Småtrolluka i flere år, både på Småtrolluka Pluss de siste tre årene, og på forløperen Talentskol1.

Tirsdag har han ansvaret for treningen på Småtrolluka Pluss, og holder foredrag for deltakerne.

- Det er stort for oss at Gunnar Halle kommer hit, sier Yngve Bakken, som er sportslig leder for Småtrolluka. Han forteller at Halle stiller opp gratis for Småtrolluka, arrangøren dekker bare reiseutgifter. Dette er absolutt ingen selvfølge.



Gode trenere - og deltakere

Det er Eli Landsem og Henrik (Henne) Aasbø som trener Pluss-deltakerne resten av uka. Det er ikke noe å si på kompetansen her. Eli Landsem har Europas høyeste trenerutdanning, UEFA pro lisens, og hun har trent og spilt på landslag og klubblag på nasjonalt toppnivå. Henrik Aasbø har også mange års trenererfaring.



Gunnar Halle hadde ansvaret for treninga for Småtrolluka Pluss på tirsdag. Henrik Aasbø (t.v.) og Eli Landsem (t.h.) var med som assistenter.



Eli Landsem har bare godt å si om årets deltakere.

- Det er ivrig ungdom. Det går veldig bra, smiler hun.

Yngve Bakken skryter også av årets deltakere. De har bra fokus, faktisk enda bedre enn i fjor, synes han. De er ikke redde for å vise seg fram, og de er fokusert på å få det til.

Det naturlig nok flest deltakere fra Rindal, men det er også deltakere fra Surnadal, Halsa, Orkdal og Skaun, forteller han.



Det er har vært et mål å få Småtrolluka Pluss opp i denne størrelsen

Yngve Bakken synes at det går veldig greit med nesten 40 deltakere. De to foregående åra har det vært omtrent halvparten så mange, men det har vært et mål å få Småtrolluka Pluss opp i denne størrelsen. Dette er nok maks størrelse på gruppa. Hvis de skulle hatt flere deltakere her måtte de ha delt deltakerne inn i to grupper, og kunne ikke brukt fotballhallen hele tida.

I år har alle de yngste deltakerne i Småtrolluka felles turdag på onsdag. Da blir Trollbanen ledig, så hvis været blir bra kan Pluss-gruppa benytte muligheten til å trene ute.