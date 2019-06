Flaskeinnsamling til inntekt for damelaget

Vi har derfor bestemt oss for å ta frem dugnadsånden igjen og jobbe for pengene.



Vi vil derfor i kjent stil samle inn flasker med pant, og vi skal også stå på stand under torgdagen der dere kan kjøpe kaffe og nystekt svele.



Hvis du vil støtte damelaget med dine flasker/pant kan dere kontakte Lisbeth Evjen Halgunset på 99516249 eller Malin Gåsvand Løset på 91620153, så sender vi en spiller på døra for å plukke opp. Nå har dere sjansen til å bli kvitt det som har samlet seg opp de siste månedene.



Etter sommeren kjører vi igang en ny innsamlingsrunde av flasker der vi kommer rundt i bygda.

Arkivfoto