Fjordhesten sin dag

Det ble også tid til runderidning med noen runder på ridebanen og en runde i en terrengløype ved elvekanten.



Barna fikk blant annet hilse på et lite hingsteføll født ca for 14 dager siden.



Før slippet fikk de oppmøtte se verking av høver på ei hoppe som skal tilbringe sommeren sammen med hingst på slipp.



På slippet med 2.premie hingsten Helgprins var det tre hopper, hvorav ei hoppe med føll.





Vi i Indre Nordmør fjordhestlag vil oppfordre barn og unge til å melde seg inn i Barnas Fjordhestlag, som er underlagt Norges Fjordhestlag. Vi ønsker flere unge medlemmer, slik at vi kan arrangere flere arrangement for barn og unge! Det koster 150 kr per år for å være medlem.



Klikk her for å melde deg inn i Barnas Fjordhestlag!

(Tekst/foto: Lene Merete Kirkholt)