Fjorddag med «Framnæs»

Bildet over: «Framnæs» tek med passasjerar frå Kristiansund og (her) Halsa. Foto: Bernt G. Bøe.

For femte år på rad kastar «Framnæs» historisk glans over arrangementet. Båten dreg frå Piren i Kristiansund (kl. 08.00) og går så å seie i kjølvatnet av dei gamle MRF-dampane. Etter anløp på Halsa (10.30) er Bøfjorden arena for allsidige aktiviteter. Passasjerar er velkomne på turen.

Liv og røre

Med fiskekonkurranse, kyrkjebåtroing og masse båtar blir det liv på fjorden. Bø Grendalag har open kafeteria på Saga. Elles er Coop Marked, Elvanesset Restaurant og Bøfjorden Sjøbruksmuseum opne.

Arrangør Bøfjorden Historielag oppfordrar sjøfolk og landkrabbar til å delta – og lovar fine opplevingar.

Cruise med guide

«Framnæs» byr også på halvannan times cruise langs Nordstranda og Kalsetlandet. Historielaget stiller med guide som gir glimt av hendingar frå sjøfartsbygda opp gjennom hundreåra – næringsliv, idyll og ikkje så lite drama.

Sundbåthistorie

Dagens «Framnæs», bygd på Kleivset i 2012, er kopi av sin tidlegare namnebror som trafikerte Kristiansund frå 1917 til 1951. Fjorddagen markerer altså eit 100-årsjubileum. Båten har moderne dieselmotor, men den gamle dampmaskina er ombord og gir seg til kjenne når det er ønskeleg.

Arrangementet blir avslutta på sjøbruksmuseet med kaffe og kåseri. «Framnæs-fadder» Einar Sæter og historikar Terje Holm viser spennande sundbåthistorie på lerret - før båt og passasjerar set kursen ut fjorden mot Halsa og Kristiansund igjen.



Frå ein tidlegare fjorddag i Bøfjorden. (Foto: Sein Sættem)

<FOTO Fjorddag d Entusiastar / Tekst:>

Sundbåtentusiastar under fjorårets cruise. Frå venstre Ivar Betten, Einar Sæter, Harald Bersås og Terje Holm. (Foto: Bernt G. Bøe)

Plakaten også