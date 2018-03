Fjerde renn i Telenorkarusellen

Telenorkarusellen er et lavterskelskirenn for alle aldre. Denne vintereren blir det arrangert 5 renn. Løypelengde vil være omlag 500 meter. Det er individuell start med 30 sekunder startintervall.

Påmelding foregår inne i gammel tidtakerbu på skisenteret, og det er ingen påmeldingsavgift. Påmelding foregår fram til klokka 18.00, og første start er klokka 18.15.

Etter det siste løpet i karusellen blir det premierering for alle. Det er ingen krav til antall deltakelser utover 1 start. Startnummeret skal leveres inn etter målgang. Vi ber om at foreldre hjelper til med å få barna til startområdet i god tid for å få til en effektiv gjennomføring.



Dato for det siste rennet: Torsdag 15/3.

Surnadal IL er medlem i Trollheimsporten.