Fjelltrimmenkrusene for 2019 klare for henting

For den som ikke er kjent, ligger huset på Rindal Sentrum øst for El-co, i samme lokaler som iTrollheimen/Dialektplakat.

Kontorer er åpent ca 8-18 på hverdager. Krus som ikke blir hentet de første ukene vil bli flyttet til Rindalshuset, slik at dere som kun er i Rindal på helg også har mulighet til hente.

Du har også mulighet til å kjøpe Turstigruppa sitt Trollheimskart og vårt nye Turstiheftet på Øvre Dalen.



Fjelltrimmen 2020

Vi vet at mange allerede er godt i gang og tar mange topper med ski. Nytt i år er at vi ikke selger registreringskort, men vil ha en løsning der alle kan registrere seg og betale via nett, denne løsningen vil være klar i løpet av mai.

Alle som besøker 8 turmål innen 15.11.20 kan velge mellom å få et samlekrus eller en buff.

Barn født 2005 eller senere og pensjonister født 1953 eller tidligere får kruset hvis de besøker 4 av måla. Dette gjelder også personer med funksjonshemming.

De som deltar på en eller flere av Turstigruppas fellesturer, vil få godkjent dette på lik linje med en topptur.

Turmålene blir de samme som i fjor: http://www.rindalil.no/fjelltrimmen-2019.6218250-339128.html

Ingressfoto: Aud Lillegård i Turstigruppa sorterer krus etter navn (Foto: Eli Solvik).



Denne gangen ble t-skjortene byttet ut med buff. Det var i alt registrert 194 deltagere, det er produsert 169 krus og 57 buff. Dere som har bestilt både krus og buff må betale 150 kr ved henting, Vipp eller kontant. De som bare har bestilt krus eller buff, har allerede betalt dette ved kjøp av registreringskortet (Foto: Eli Solvik).