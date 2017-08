Fire lag videre i Norway Cup

Norway Cup-eventyret er over for denne gang for G16 Surnadal og G16 Rindal.

Søya J13 tapte 3 - 0 for Høybråten og Stovner i 1/8-finale i A-sluttspillet, og er slått ut av Norway Cup.

Surnadal J13 tapte 4 - 0 for svenske Hammarby i 1/16-finalen i A-sluttspillet onsdag ettermiddag.

Surnadal J16 tapte 3 - 0 for Hødd i 1/8-finalen i A-sluttspillet, og er ferdige i Norway Cup.

Samarbeidslaget G13 Surnadal/Søya/Todalen har både imponert og overrasket i sin aller første Norway Cup. I 1/16-finale i A-sluttspillet onsdag kveld ble det tap 3 - 1 mot Skjoldar, og Norway Cup er over for guttene.

Fire lokale lag er fortsatt med i Norway Cup

G14 Surnadal/Søya/Todalen vant 3 - 1 over Haugerud, og er klare for kvartfinale i B-sluttspillet. Kampen spilles torsdag kl 08.00, og motstander er Bækkelaget.

J14 Surnadal vant 4 - 0 over Hødd, og skal spille 1/8-finale i B-sluttspillet torsdag kl 11.15. Motstander er Oppgård.

Torsdag spiller G19 Surnadal/Rindal 1/16-finale i A-sluttspillet mot Melhus kl 10.00.

J19 Surnadal/Søya/Todalen spiller kvartfinale i A-sluttspillet kl 12.00. Motstander er Ravn.