Finner magi i gamle knapper

Bildet over, f.v.: Lisabet Storslett, kunstner Karianne Stensland, Marion Torsø, Marit Bergheim, Daphne van Buggenum og Ellbjørg Megård.

Surnadal kunstforening er nemlig én av kun ti kunstforeninger i hele landet som deltar i prosjektet NåDa. NåDa er et toårig prosjekt, i regi av Norske Kunstforeninger, som skal sette kulturarv i kontakt med samtidskunst ved at ungdom, billedkunstnere og kunstforeninger gjennom samtidskunst bidrar til å reaktivere lokale kulturminner. Målgruppen for prosjektet er ungdom i alderen 12–18 år. Håpet er at prosjektet vil føre til engasjement og samhold lokalt, og til at flere unge ser verdien av å være aktive i kunst- og kulturminneforeninger, skriver initiativtakerne på sine nettsider.

Surnadal kunstforenings variant har fått tittelen "Casolith, knapp, prat og leik", og er en blanding av surnadalsdialekta, knapper fra nedlagte Bævre knappefabrikk og tradisjonelle barneleker som vepp jeppe og hull i hatten. Casolith er navnet på en nederlandsk fabrikk hvor man produserte plast fra meieriprodukter i første halvdel av 1900-tallet. Dette plaststoffet ble brukt til å lage knappene som kom fra knappefabrikken i Surnadal, og som lørdag blir å finne på låven på Åsen.

Spente kunstnere

Denne uka har fem unge surnadalinger i alderen 13-17 år med performancekunstner Karianne Stensland tatt nettopp disse knappene i nærmere øyesyn - deres form, funksjon og lydene de kan lage.

- Knapper kan være magiske, sier Stensland.

De har lekt, diskutert og jobbet ikke bare med knapper, men også med surnadalsdialekta, som nordlendingen Stensland mener er verdens kuleste. Hun trekker frem ordene augfarra og dvergmål som særlig interessante blant de ordene gruppa har jobbet med. Stensland skryter uhemmet av de dyktige kunstnerspirene og av kunstforeningen, som har organisert prosjektet fra ende til annen.

- Det har vært ren luksus å få koble seg på de unge sjelene her, smiler Stensland.

Lørdag kan også publikum ta del i prosjektet, gjennom en performance i røykovnsstua og på låven på bygdemuseet. Noe musikalsk, noe teatralsk - og flere nyskapende og egenartede overraskelser, røper Daphne van Buggenum og Karinne Stensland. Publikum kan også ta del i tradisjonelle uteleker eller skape egen kunst med knapper.

Karianne og jentene er spente og gleder seg veldig til både performance og kunstutstiling. Inngang er gratis, og kaffe og kaker er å få kjøpt. Ta turen kl. 13!

Ta en knapp, og træ den på... Ellbjørg Megård og Daphne van Buggenum diskuterer med Karianne Stensland.

Prøver fra Bævre knappefabrikk.