Fin nyttårsmarkering i Rindal

Værgudene spilte ikke helt på lag da rindalingene feiret overgangen til Trøndelag, men det var mange som møtte opp likevel. Ei lita gruppe fra Blæst'n satte stemningen med nydelig korpsmusikk på museumstunet.



Blæst'n stiller alltid opp når noe skal feires i Rindal.



Ordfører Ola T Heggem holdt tale.



Fullt hus på skimuseet

Arrangementet var flytta inn på Rindal skimusem, der det ble trangt om plassen. Mange måtte stå, men det var ingen sure miner av den grunn.

Ordfører Ola T Heggem ba de frammøtte om IKKE å ta det sure været som et signal på hva de har i vente etter årsskiftet, men heller som en bekreftelse på at det meste, blant annet været, blir som før.

Ordføreren holdt en kort tale hvor han snakket litt om den historiske bakgrunnen for søknaden om å bli en del av Trøndelag. Rindal har søkt om dette to ganger tidligere. Det tredje gangen lyktes det altså, og nå har den store dagen kommet. Rindal blir en del av Trøndelag ved midnatt! Rindal har hatt det bra på Nordmøre, og at det gode samarbeidet med Surnadal og de andre Nordmørskommunene skal fortsette selv om rindalingene bli trøndere.

- Vi gleder oss til å bli en del av Trøndelag, og Rindal skal bli en god lillebror for Orkland kommune, sa Heggem.

Han takket for oppmøtet og for all støtte som kommunen har fått gjennom prosessen med fylkesbyttet.



Gøran Bolme hadde skrevet en egen sang om fylkesbyttet.



Ny sang for anledningen

Litt humor hører også med ved en slik anledning. Gøran Bolme sang sin egenkomponerte "Jul i Dønnem bedehus", slik at rindalingene ikke glemmer hvordan det er på andre sida av grensa i Kvammen, som han sa. Ellers er denne julesangen ment som en hyllest til alle som stiller opp gang på gang for å lage hyggelige arrangementer i et lite lokalsamfunn.

Gøran Bolme hadde også laget en egen sang for anledningen. Mange folk har vært engasjert i saken om fylkesbytte, men dette gjelder jo også alle dya som må forholde seg til en ny grense, mente han. Så sangen handlet om tre skjærer som møtes for å diskutere saken, ei fra Aune, ei fra Bolme og ei helt fra Lomundalen. Her fikk vi oss en god latter.

Anni Karlstrøm leste en fin prolog fra Mary Lilleløkken, før Blæst'n tok over scenen. Det er sjelden vi hører Blæst'n synge, men denne gangen fikk vi høre vakre "Trondheimsnatt" akkompagnert av Jan Sturla Jensvold på trekkspill. Og det var lov å synge med!



Anni Karlstrøm leste en prolog av Mary Lilleløkken.



Stemningsfullt innslag av Blæst'n: "Trondheimsnatt" av Åge Aleksandersen.



Hjemmebakte kanelboller til alle.



Da forsamlingen beveget seg ned mot Igltjønna hedde det neste sluttet å regne.



Fredsvarden ved skimuseet var tent for anledningen.



Barna fikk med seg fakler fra fredsvarden.



Stemningsfullt med bål ved Igltjønna.



Markeringen ble avsluttet med et forrykende fyrverkeri.



