Fin kveld og vakker musikk

Med vakker musikk fra Perikom, god temperatur og en lett bris som fikk blader til å svaie skapte en idyllisk stemning. Selv om himmelen var grå, var det opphold gjennom konserten.

Svinviks arboret kafe var også åpen og flere benyttet tilbudet og satte seg ute og hørte på Perikom. Mellom sangene stod Karstein Mauset og Jo Ranheim og snakket. Der fortalte de litt vitser og folket lo. Det ble som et lite stand-up show før de startet på neste sang. Perikom spilte blant annet sangene "Myrull", "Heimbygdssong" og "Vårlåtå", det var ingen tvil om at publikum koste seg. Jo Ranheim fortalte at de også ville komme ut med en ny plate snart.

Fin avstand mellom Perikom og publikum.

Flere tok turen til den koselige hagen.

Flere satt også utenfor kafeen.