Fin avslutning på Småtrolluka

Fra finalene i Mesternes Mester:





Ungene er fornøyd

Johannes Løset og Håvard Folden i hovedkomiteen for Småtrolluka kan fortelle at arrangementet har gått stort sett etter planen. Det har vært mye regn i løpet av uka, men Småtrolluke-deltakerne har ikke mistet motet av den grunn! Det viktigste er at ungene er fornøyd, synes de. Og her er det blide barn å se over alt!

Trollbanen bærer preg av mye regn. Litt gjørmete og bløtt er det enkelte steder. Men banemannskapene har gjort en god jobb for å holde banen så bra som overhodet mulig.



Håvard Folden og Johannes Løset fra hovedkomiteen delte ut premier til alle lagene i turneringen.



Alle deltakerne i Småtrolluka får velfortjent diplom og medalje.



"Tottemham Hotspur" har fått premie, og stiller opp til fotografering.



Du finner flere bilder fra turneringen og premieutdelingen i bildeserien nederst i saken.



Kjempeartig på Småtrolluka!

Familien Bergmann Johansen fra Trondheim har hytte i Rørdalen i Rindal. Sønnen Johan (8) er deltaker på Småtrolluka for første gang, og han synes det er kjemepartig! Han skal helt klart være med på Småtrolluka igjen neste år, og da skal lillesøster Åste (5) også være med.



"Høttrindalinger" som stortrives på Småtrolluka. Thomas Berg Johansen, Turid Støa Bergmann og barna Johan (med keeperhansker) og Åste Bergmann Johansen..



Turid Støa Bergmann forteller at de er på hytta i Rindal hele sommeren, og da er det fint at det er noe som foregår. Hun synes at arrangementet har vært bra hele uka.

- Regnet har ikke plaget barna. Det er bare å ha med tørre klær, smiler hun.

De synes at arrangøren fikk til et bra opplegg selv om turdagen for de minste og thriathlon måtte avlyses. Dette ble erstattet med andre aktiviteter, så det ble et bra opplegg uansett.

Familien er allerede i gang med å planlegge ferien til riktig tid neste år, slik at de får med seg Småtrolluka. Da vil de gjerne få med seg flere fra Trondheim hit. De anbefaler gjerne Småtrolluka til andre.







Klikk på bildene under for å se dem større og i serie: